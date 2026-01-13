Nach einer längeren Durststrecke stehen viele Small und Mid Caps vor einem Comeback. Für 2026 zeichnen sich inzwischen erste Impulse aus dem deutschen Sondervermögen ab, die heimischen Nebenwerten neue Dynamik verleihen könnten. Entsprechend mehren sich auch die positiven Signale in den Charts - ein erstes Indiz dafür, dass der Markt die Trendwende vorwegzunehmen beginnt. Für Anleger mit Weitblick eröffnen sich jetzt interessante Einstiegschancen.Bei vielen Börsianern stehen Nebenwerte noch immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär