DJ AUKTION/Neue 5-jährige Bundesobligationen technisch überzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:
=== Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 16. April 2031 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,483 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,597 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,403 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 Durchschnittsrend. 2,47% Wertstellung 15. Januar 2026 ===
