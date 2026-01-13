Karlsruhe (ots) -Die Moderatorenschule Baden-Württemberg feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Im Januar 2011 ging das Weiterbildungsinstitut mit seinem ersten Programm an den Start. Heute zählt es zu den renommiertesten Trainingsinstituten im deutschsprachigen Raum für gelingende Kommunikation und den überzeugenden Auftritt.Einfluss auf die öffentliche Debatte: Vom Coaching zur TagesschauDie Klienten der Moderatorenschule sind Menschen mit großer Reichweite und Verantwortung: Minister, Vorstände, Fachexperten und Wissenschaftler. Die Experten der Schule arbeiten mit ihnen an ihren Reden und ihrer Kommunikation. "Wir erzählen nicht, wer sich alles bei uns coachen lässt. Aber so manches Statement in der Tagesschau ist in unserem Training entwickelt worden," so Nicole Krieger, Geschäftsführerin der Moderatorenschule Baden-Württemberg. Sie betont: "In Zeiten von aufgeregten Debatten und wirtschaftlicher Unsicherheit ist klare Kommunikation ein wesentlicher Faktor für ein gelingendes Miteinander in der Gesellschaft und den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Was nützt die beste Idee, wenn sie nicht gehört wird?"Die Bandbreite der Trainings reicht von der Begleitung eines Vorstands bei einem wichtigen Auftritt vor der Belegschaft über das Training von Moderatorinnen bis hin zur Schulung junger IT-Talente in der allgemeinverständlichen Kommunikation komplexer Themen.Vordenkerrolle in der KommunikationszukunftZehn Top-Experten zählen neben Nicole Krieger zum Trainerteam der Moderatorenschule Baden-Württemberg: darunter Kommunikations-Experten, Fernsehmoderatoren und Sprechcoaches. "Als Vordenker in unserer Branche beobachten wir sehr genau die Trends in der Informationsvermittlung. Beispielsweise können Sie heute eine KI-Stimme von einer realen Stimme akustisch kaum noch unterscheiden. Was bedeutet das für unsere Rednerinnen und Redner, wenn die KI rhetorisch und akustisch perfekter performt als der Mensch? Wie verändert die Nutzung von KI die zwischenmenschliche Kommunikation? Und was braucht es, damit wir auch in Zukunft stimmig und wirkungsvoll auftreten? Darauf haben wir Antworten, und unsere Mission ist es, dieses Wissen in die breite Gesellschaft zu tragen," erklärt Nicole Krieger.Abdruck honorarfrei / Belegexemplar erbeten Fotos können unter kontakt@moderatorenschule-bw.de angefordert werden.Pressekontakt:Christiane Ahlert0721- 840 986 52Moderatorenschule Baden-Württemberg GmbH & Co. KGBeethovenstraße 776133 KarlsruheOriginal-Content von: Moderatorenschule Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82716/6195517