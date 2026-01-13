Streit um die Auszahlung von Venezuela-Wetten und der Verdacht des Insiderhandels bringen die Prognoseplattform Polymarket unter Druck. Kauft Trump vor 2027 Grönland? Wird Fed-Chef Jerome Powell bis Ende Juni angeklagt? Wann greifen die USA den Iran an? Auf der Plattform Polymarket können Nutzer auf fast alles wetten: den Super Bowl, die Champions League, Kryptowährungen - und politische Großereignisse. Als die USA Anfang des Monats Venezuela angriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n