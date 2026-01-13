Wachstums- und Cash-Story: Gold-Gigant vor Produktionsstart: Voll genehmigt, stark finanziert und massives 50km-Explorationspotenzial!

Anzeige / Werbung

Cariboo ist finanziert - jetzt beginnt die Wachstumsphase

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer Zeit, in der sich der globale Goldmarkt in einem historischen Strukturwandel befindet, positioniert sich Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) als einer der vielversprechendsten Akteure im Bereich der Goldentwicklung.

Der Goldmarkt startete in das Jahr 2026 mit einer beispiellosen Dynamik. Nachdem das Edelmetall bereits 2024 und 2025 Rekordmarken durchbrochen hat, treiben nun strukturelle Faktoren den Preis in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 USD pro Unze.

Osisko Development: Vom Entwickler zum Junior-Produzenten

In diesem bullischen Umfeld sticht Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) hervor. Das Unternehmen verfolgt die klare Strategie, historische und bereits erschlossene Bergbaureviere in erstklassigen Jurisdiktionen (Kanada und USA) zu neuem Leben zu erwecken. Durch die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur minimiert Osisko das Entwicklungsrisiko und beschleunigt den Weg zur Cashflow-Generierung.

In nachfolgenden Interview spricht Sean Rosen, CEO von Osisko Development, über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, Explorationspläne, Produktionsziele und die Unterstützung der Regierung. Er hebt die erfolgreichen Finanzierungsstrategien hervor, die das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum positioniert haben, sowie die spannenden Entwicklungen ihres Cariboo-Projekts.

Projekt-Fundament: Strategische Kennzahlen und Finanzkraft

Die strategische Planung von Osisko Development stützt sich nicht nur auf Geologie, sondern auf eine solide Finanzierung und klare Meilensteine. Die folgenden Kennzahlen untermauern den konkreten Fahrplan für die kommenden Jahre:

Quelle: Osisko Development

Cariboo: Ein Distrikt-Scale-Projekt mit 50 Kilometern Potenzial

Cariboo ist nicht nur ein einzelnes Vorkommen - es ist ein Trend. Die bisher dokumentierte Mineralisierung erstreckt sich über 4,4 km Strike-Länge, das Gesamtprojekt umfasst rund 1.550 km² mit einer mineralisierten Trendlänge von über 50 km (inkl. paralleler Strukturen).

Bedeutende technische Fakten:

Hohe durchschnittliche Erzgrade: In-situ rund 11 g/t (nach vielen Probepunkten).

Tiefenpotenzial: Ressourcen sind hauptsächlich in den oberen ~350 m; Bohrungen zeigen Kontinuität bis 1.000 m - Tiefe Bohrungen sind ein klares Upside-Spiel.

Drill-Programm: 800.000 m historisch gebohrt, aktuell mehrere Bohrer unter Tage (effizientere Querausrichtung), gezielte Infill-Drills zur Reserve-Konversion.

Quelle: Osisko Development Explosives Wachstum voraus: Osisko Development startet massive 70.000-Meter-Bohroffensive! Während der Goldpreis neue Höhen erklimmt, zündet Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) den Turbo: Das Unternehmen hat eine gigantische, voll finanzierte 70.000-Meter-Explorationskampagne auf seinem Vorzeigeprojekt Cariboo Gold gestartet. Für Sie als Anleger sind das die entscheidenden Fakten:

Voll finanziert & angriffslustig: Dank einer starken Cash-Position muss Osisko für dieses Mammut-Programm kein frisches Kapital aufnehmen. Bis zu sechs Bohrgeräte werden bis Ende 2026 im Einsatz sein, um den Wert des Projekts massiv zu steigern.

Jagd auf neue Entdeckungen: Das Ziel ist klar - die ohnehin schon beeindruckende Ressourcenbasis von über 5 Millionen Unzen soll weiter ausgebaut werden. Im Fokus stehen "Cariboo Deep" (Potenzial in der Tiefe) und "Proserpine Mountain" (regionales Potenzial für Tagebau).

Der "Hebel" auf den Goldpreis: Während das Projekt bereits auf dem Weg zur Produktion (geplant ab 2028) ist, sorgen diese Bohrungen für den nötigen Newsflow und das Potenzial für signifikante Ressourcen-Upgrades. Jede neu entdeckte Unze im Boden wirkt bei den aktuellen Goldpreisen wie ein Wert-Multiplikator.

Sicherheit durch Genehmigungen: Da Cariboo bereits voll genehmigt ist, landet jede neue Entdeckung direkt in einem "fast-track"-Entwicklungsplan.

Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) ruht sich nicht auf dem Erreichten aus. Mit 70.000 Bohrmetern im Rücken steht uns ein Nachrichten-Gewitter bevor, das die Aktie im aktuellen Gold-Bullenmarkt neu bewerten könnte. Wer auf einen künftigen Gold-Produzenten mit massiver Explorations-Upside setzen will, kommt an dieser Story jetzt kaum vorbei. Ressourcen-Erweiterung durch Proserpine-Trend und Tiefenbohrungen Zwei Wachstumspfade zeichnen sich ab:

Prosper Pine - ein großes Ziel (6 km × 1 km), angrenzend an Cariboo: Start mit 2 Bohrgeräten, Ausbau auf 4-6 im Winter geplant. Hier könnte ein "zweites Mine"-Konzept entstehen, falls kommerziell dokumentiert.

Tiefenbohrungen unterhalb der bisherigen Ressourcen: Bestätigung der Kontinuität in 350-1.000 m. Ziel: permitierte Unzen hinzufügen (wenig zusätzlicher Oberflächenaufwand, genutzt wird vorhandene Infrastruktur unter Tage).

Quelle: Osisko Development Volle Genehmigungssicherheit und strategischer Produktionsstart Ein starker Punkt für Osisko: Das Projekt ist bereits vollständig genehmigt für 4.950 t/d (Bau-, Bergbau- und Stromgenehmigungen wurden erteilt, Mining Permit im Nov 2024). Strategisch wurde ein überschaubarer Startdurchsatz gewählt, um schneller in die Produktion zu kommen und später sukzessive aufzurüsten.

Fehlende Erweiterungsgenehmigungen (über 4.950 t/d) sind in Vorbereitung - Ziel ist eine erste Erweiterung auf ~7.500 t/d (50% Steigerung) und später 10.000-11.000 t/d.

Test/Commissioning: 2027 - Vollproduktion realistisch 2028.

Kostenführerschaft im Blick: Warum Cariboo eine Cashflow-Maschine ist Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von Osisko Development ist die hocheffiziente Kostenstruktur. Mit geplanten All-In Sustaining Costs (AISC) von nur rund 1.157 USD pro Unze positioniert sich das Projekt im unteren Drittel der weltweiten Kostentreppe. Bei Goldpreisen, die sich stabil über der 2.500-Dollar-Marke bewegen (oder sogar Richtung 5.000 USD tendieren), generiert diese Marge einen massiven freien Cashflow. Doch wie erreicht das Unternehmen diese beeindruckende Effizienz? Der Schlüssel liegt in der Kombination aus intelligenter Geologie und moderner Bergbautechnik. Da die Lagerstätte über eine enorme horizontale Länge (Strike-Länge) verfügt, bietet sie eine außergewöhnlich hohe Goldkonzentration pro vertikalem Meter. Das ist finanziell entscheidend, da die horizontale Erschließung deutlich kostengünstiger ist als das Teufen tiefer Schächte. In Verbindung mit dem hohen Goldgehalt von rund 11 g/t in-situ kann Osisko auf die effiziente Bulk-Mechanisierung setzen. Durch den sogenannten "Longhole-Abbau" auf 30-Meter-Ebenen werden die Stückkosten pro geförderter Tonne drastisch gesenkt. Auch bei der Verarbeitung geht Osisko neue Wege, die sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt schonen. Dank exzellenter metallurgischer Eigenschaften werden rund 46% des Goldes allein durch Schwerkraft und weitere 56% über Flotation gewonnen. Das bedeutet: Das Unternehmen muss nicht die gesamte Erzmenge einer teuren Cyanid-Laugung unterziehen, sondern produziert direkt Goldbarren (Dore) und ein hochwertiges Konzentrat für den Verkauf. Zusätzlich sorgt das "Paste Back Fill"-Verfahren für wirtschaftliche Synergien. Etwa 60% des Gesteinsmaterials wandern als Verfüllung direkt zurück in die Mine. Dies stabilisiert nicht nur das Gebirge, sondern minimiert die Entsorgungskosten an der Oberfläche und reduziert den ökologischen Fußabdruck - ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz und die langfristige Rentabilität des Standorts. Rechenbeispiel (vereinfachte Betrachtung): Bei 200.000 Unzen/Jahr, AISC ~1.200 USD/oz, CAPEX ~700 Mio. USD - das Feasibility-Modell zeigt eine Kapitalrückflusszeit von ca. 16 Monaten (free Cash flow). Bei den aktuell hohen Goldpreisen ist die Rentabilität entsprechend hoch, und die Projektexpansion könnte Großteils aus internem Cashflow finanziert werden. Strategische Optionen: Werthaltige Assets in den USA und Mexiko Während das Cariboo-Projekt das klare Herzstück von Osisko Development bildet, verfügt das Unternehmen über zwei weitere bedeutende Trümpfe im Ärmel, die den Unternehmenswert weit über das Kernprojekt hinaus absichern. Diese Projekte bieten Anlegern eine wertvolle "Option" auf zusätzliche Produktion und strategische Metalle, ohne den Fokus auf das Hauptziel zu verlieren. Tintic (Utah, USA): Hochgradige Produktion und polymetallisches Potenzial In den USA treibt Osisko das Tintic-Projekt voran, das sich in einem der historisch bedeutendsten Bergbaudistrikte Utahs befindet. Das Besondere: Hier läuft bereits eine Testproduktion (Trixie), die bereits im dritten Quartal 2025 sichtbare Umsätze generierte und damit direkt zur Finanzierung der Gruppe beiträgt. Die Gehalte sind spektakulär - Tintic gilt als einer der hochgradigsten Golddistrikte weltweit. Doch das Potenzial reicht tiefer: Aktuelle Bohrungen zielen auf Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme und sogenannte CRD-Mineralisierungen (Carbonate Replacement Deposits) ab. Ein interessanter strategischer Aspekt ist zudem das Vorkommen von Tellur - ein kritisches Metall, das für die Solarindustrie und High-Tech-Anwendungen unverzichtbar ist und Tintic für strategische Partner noch attraktiver macht. San Antonio (Mexiko): Portfolio-Optimierung durch strategischen Verkauf Das Projekt San Antonio in Mexiko, das über eine Ressourcenbasis von rund 1,1 Millionen Unzen Gold verfügt, wurde Ende 2025 strategisch neu positioniert. Um die volle Konzentration und das Kapital auf Cariboo zu lenken, hat Osisko das Projekt an Axo Copper veräußert. Für Sie als Anleger bedeutet das jedoch keinen Abschied vom Potenzial: Osisko bleibt mit einer Beteiligung von rund 10% an dem Käufer investiert und ist über Meilenstein-Zahlungen direkt am künftigen Erfolg beteiligt. Da sich das politische Umfeld in Mexiko unter der neuen Regierung Anfang 2026 spürbar aufhellt und Genehmigungsstaus aufgelöst werden, könnte dieses Asset über die Aktienbeteiligung und künftige Cash-Zahlungen (z. B. bei Erreichen der Machbarkeitsstudie oder dem ersten Goldguss) einen signifikanten Wertbeitrag liefern. Politische Unterstützung & Standortvorteile Ein oft unterschätzter Hebel ist die Unterstützung der regionalen Behörden und der First Nations. Osisko berichtet von sehr guter Zusammenarbeit mit lokalen First Nations und starker Unterstützung durch die Regierung von British Columbia - inklusive einem neuen, dedizierten Ministerium für Bergbau. Zudem: exzellente Infrastruktur (Pisten/Strasse, Nähe zu Städten mit Arbeitskräften). Was Anleger jetzt beachten sollten Die Faktenlage ist attraktiv: finanziert, genehmigt und mit klarer Roadmap zur Produktion. Dennoch bleibt Mining ein risikoreiches Geschäft - Explorationsrisiko, Bau- und Operationale Risiken sowie Marktpreisrisiken beeinflussen den Kursverlauf.

Beobachten: Bohrresultate (Prosper Pine und Tiefenbohrungen) - sie sind der Schlüssel zur Reserveerweiterung und zur Produktionserhöhung.

Permit Erweiterung: Antrag und Genehmigung für erhöhte Durchsatzraten (7.500+ t/d) sind entscheidend für Upside.

Offtake & Finanzierungsquellen: Verhandlungen über Flotation-Konzentrat-Offtake und ausstehende Warrants können kurzfristig Kapital für Beschleunigung liefern.

Fazit: Eine seltene Value-Chance am Vorabend der Produktion Osisko Development vereint derzeit ein Set an Erfolgsfaktoren, das man im Junior-Mining-Sektor selten in dieser Kombination findet: Vollständige Genehmigungen, eine gesicherte Multi-Millionen-Finanzierung und ein Weltklasse-Geologie-Trend. Das Herzstück, das Cariboo Gold Projekt, ist operativ brillant aufgestellt. Durch den bewussten Fokus auf einen überschaubaren, aber hocheffizienten Startdurchsatz minimiert das Management das Risiko für die Aktionäre und stellt einen schnellen Cashflow sicher. Doch das ist erst der Anfang: Dank der massiven Explorationserfolge bei Proserpine und den beeindruckenden Funden in der Tiefe (Cariboo Deep) wandelt sich die Story von einer reinen Mine hin zu einem Ganzen Gold-Distrikt. Warum Osisko jetzt in jedes Gold-Portfolio gehört:

Finanzielle Schlagkraft: Mit der 450-Mio.-USD-Fazitlität von Appian und den jüngsten Kapitalerhöhungen ist der Bau von Cariboo durchfinanziert. Anleger müssen keine Angst vor massiven Verwässerungen kurz vor dem Zielstrich haben.

Massiver Hebel auf Gold: Mit AISC-Kosten von rund 1.150 USD profitiert Osisko überproportional von den aktuellen Goldpreisen. Jeder Preisanstieg beim Edelmetall fließt nahezu direkt in den freien Cashflow.

Wachstum aus eigener Kraft: Die geplanten Erweiterungen auf bis zu 11.000 t/d und die laufende 70.000-Meter-Bohrkampagne bieten kontinuierlichen Newsflow und das Potenzial für signifikante Ressourcen-Upgrades bis Ende 2026.

Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) ist keine klassische "Hoffnungs-Aktie" mehr, sondern eine fundierte Wachstums- und Cash-Story. Mit der Inbetriebnahme/Tests im Jahr 2027 und der Vollproduktion ab 2028 bietet sich aktuell ein attraktives Einstiegsfenster, bevor der Markt die Transformation vom Entwickler zum Junior-Produzenten vollständig einpreist. Für den strategisch orientierten Kleinanleger ist Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) einer der Top-Picks, um mit Sicherheit und Hebel am neuen Gold-Bullenmarkt teilzuhaben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion Besuchen Sie www.osiskodev.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.