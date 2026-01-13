Statt mehr Zoll zu zahlen, sondern chinesische Hersteller von E-Autos sich an Mindestpreise halten. So sieht es jedenfalls eine Leitlinie der EU vor. Das werde aber ins Leere laufen, sagt ein Experte. Mindestpreise statt Zollaufschläge: Die neue Strategie der EU zu chinesischen Elektroautos droht nach Ansicht eines Experten vollständig ins Leere zu laufen. Die chinesischen Hersteller agierten im europäischen Markt überhaupt nicht mit Dumpingpreisen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n