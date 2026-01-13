© Foto: OpenAIPhysical AI treibt autonome Maschinen in Industrie, Logistik und Städten voran. Firmen wie Rockwell, ABB und Starship liefern bereits messbare Effizienzgewinne.Ein ähnlich spannendes Innovationsthema für die Wirtschaftswelt wie humanoide Roboter ist "Physical AI und autonome Systeme", insbesondere autonome Maschinen in Industrie, Logistik und Energie. Während humanoide Roboter noch stark visionär geprägt sind, werden autonome Systeme bereits heute breit eingesetzt: Autonome Gabelstapler und Lagerroboter, selbstfahrende Bergbau- und Baumaschinen, autonome Schiffe, Züge und Drohnen. Das senkt Kosten, erhöht Auslastung und wirkt unmittelbar auf Margen. In Industrie, Logistik, Bau und Pflege …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE