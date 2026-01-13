Die LV 1871 hat zum Jahreswechsel ihre Berufsunfähigkeitsversicherung Golden BU angepasst. Dabei liegt der Fokus auf Menschen in Kammerberufen sowie jungen Zielgruppen. Unter anderem bietet der Versicherer für sie günstigere Beiträge sowie höhere Absicherungsmöglichkeiten zu Vertragsbeginn. Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) hat zum Jahreswechsel ihrer Berufsunfähigkeitsfähigkeitsversicherung Golden BU ein Update verpasst. Besonders im Fokus stehen dabei Kammerberufe und junge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
