Warum es einer gesellschaftlich relevanten Branche wie der Versicherungswirtschaft so schwer gelingt, für junge Menschen attraktiv zu wirken? Wenn Relevanz nicht mehr genügt, stellt sich die entscheidende Frage: Wie wird eine ganze Branche wieder interessant? Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbHEin Blick in den Spiegel tut weh, aber er klärt die Sicht! Im aktuellen Imagevergleich der Branchen landet die Versicherungswirtschaft auf einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact