Es ist wieder so weit: Die US-Berichtssaison ist eröffnet. Den Auftakt machen wie gewohnt die großen Banken - allen voran Branchenprimus JP Morgan. Das Institut hat am Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Auf den ersten Blick zeigt sich dabei ein gemischtes Bild. Das liegt nicht zuletzt an einem Deal mit Apple.Unter dem Strich sank der Gewinn im Schlussquartal auf 13 Milliarden Dollar beziehungsweise 4,63 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte JP Morgan noch 14 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
