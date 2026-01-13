Wiesbaden (ots) -Die Online-Plattform Die Gute Stunde startet 2026 noch mal richtig durch: Dank einer Förderung durch die Edgar und Nina Kummerfeldt Stiftung kann die gemeinnützige Initiative ab sofort einmal wöchentlich eine Online-Veranstaltung anbieten. Die Events aus den Bereichen Kunst, Musik und Literatur finden live über Zoom statt und sind interaktiv. Dank der Förderung hat Charlotta Bjelfvenstam, künstlerische Leiterin der Guten Stunde, nun mehr Gestaltungsraum: "Wir sind sehr froh über diese großzügige Unterstützung! So können wir unseren Gästen noch vielfältigere Angebote machen und hoffentlich noch mehr Menschen erfreuen."Die Gute Stunde ist während der Corona-Pandemie entstanden und möchte Menschen über 65 von zu Hause aus Zugang zu Kultur, Workshops und interaktiven Angeboten ermöglichen. Dafür braucht es lediglich ein internetfähiges Endgerät und eine Anmeldung über die Website www.diegutestunde.org.Die Gute Stunde ist in Deutschland der einzige kostenlose Anbieter dieser Art. Damit passt sie ins Förderkonzept der Edgar und Nina Kummerfeldt Stiftung. Heike Horn aus dem Stiftungsvorstand erklärt: "Es ist uns ein Anliegen, nachhaltige digitale Kulturformate für ältere Menschen aufzubauen und damit deren kulturelle, digitale und soziale Teilhabe zu stärken."Ab März 2026 veröffentlicht Die Gute Stunde alle Veranstaltungen zusätzlich über social-senior.club, eine von der Edgar und Nina Kummerfeldt Stiftung initiierte App für Senior:innen. Ziel ist noch mehr Reichweite. Seit 2021 hat Die Gute Stunde in über 160 Veranstaltungen über 4000 Gäste in ganz Deutschland und darüber hinaus erreicht.Über die Gute StundeDie Gute Stunde ist eine gemeinnützige Initiative der Wiesbadener humaQ gGmbH. Seit 2021 organisiert sie digitale Live-Kulturveranstaltungen für ältere Menschen zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen. Ziel ist die Stärkung kultureller und digitaler Teilhabe. Mehr Infos im Image-Film: https://ots.de/diy52W.Pressekontakt:Dorothea Lemmed.lemme@humaq.org0151-59165653www.diegutestunde.orgOriginal-Content von: humaQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169756/6195555