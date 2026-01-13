THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 13. Januar 2026 / Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" oder das "Unternehmen") (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) freut sich, einen Überblick über seine Ziele für 2026 und die Höhepunkte des Jahres 2025 für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt für kritische Mineralien Thunder Bay North ("TBN") im Nordwesten von Ontario zu geben.

Kritische Ziele zur Projektvoranbringung

Die Spotpreise für Platin, Kupfer und Palladium sind seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) in der Mitteilung vom 9. Oktober gegenüber den Studienpreisen um 70 % (1.000 $/oz), 25 % (1,20 $/lb) bzw. 50 % (624 $/oz) gestiegen. Unter Verwendung des in der PEA veröffentlichten Finanzmodells und unter Zugrundelegung der aktuellen Spotmetallpreise (Stand: 6. Januar) weist das Projekt TBN einen NPV8 von 708 Mio. $1 und eine IRR vor Steuern von 100 % auf (NPV8 nach Steuern = 494 Mio. $1 und IRR = 84 %). Dies ist eine deutliche Verbesserung der Projektprognose im Vergleich zu den PEA-Ergebnissen, die einen NPV8 vor Steuern von 219,4 Mio. $2 und einen IRR vor Steuern von 39 % auswiesen. Angesichts der jüngsten Rekordpreise für Platin und Kupfer sowie der positiven Marktprognosen für Platin, Palladium und Kupfer hat sich das Unternehmen in diesem Jahr dazu verpflichtet, die folgenden wichtigen Schritte zur Weiterentwicklung des Projekts zu unternehmen, darunter:

- Aktualisierung und Weiterentwicklung des Stand-alone-Mühlenkonzepts für Thunder Bay North, das einen parallelen Entwicklungspfad schaffen wird, um ein regionales Verarbeitungszentrum für Kupfer-PGE-Einsatzmaterial zu werden.

- Entwicklung und Umsetzung eines neuen metallurgischen Testprogramms zur Bestätigung der potenziellen Leistung der Verarbeitungsanlage.

- Fertigstellung der ersten Entwürfe für die Zufahrtsstraße zum Standort und die Strominfrastruktur unter aktiver Beteiligung der First Nations-Gemeinden.

- Abschluss der Genehmigungsverfahren für die fortgeschrittene Exploration, einschließlich der Genehmigungen für eine zukünftige Rampe und eine Großprobe. Die Mitteilung über die Projektänderung wurde Anfang 2025 in Erwartung einer Verbesserung der Marktbedingungen eingereicht.

- Fortsetzung der Erhebung und Auswertung von Umwelt-Baseline-Daten zur Unterstützung der Genehmigungsverfahren.

Anmerkungen:

1 Spotpreise per 6. Januar 2026 (USD): Pt 2424 $/oz, Pd 1849 $/oz, Cu 6,00 $/lb, Ni 8,36 $/lb, Au 4489 $/oz, Ag 81,00 $/oz

2 Die Studienpreise lauten wie folgt (USD): Pt 1425 $/oz, Pd 1225 $/oz, Cu 4,80 $/lb, Ni 6,80 $/lb, Au 2800 $/oz, Ag 30 $/oz

Explorationsziele für 2026

Die aktualisierten Ressourcen des Projekts Thunder Bay North wurden im November 2025 veröffentlicht (siehe Mitteilung vom 24. November). Die Lagerstätte verfügt nun über eine angedeutete Ressource von 14,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,66 g/t 2PGE (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni sowie eine vermutete Ressource von 2,49 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,62 g/t 2PGE (Pt+Pd), 0,31 % Cu und 0,19 % Ni. Auf Basis des Gehalts enthält die Lagerstätte insgesamt 1,39 Mio. Unzen (Pt+Pd), darunter 67.000 Tonnen Kupfer und 41.000 Tonnen Nickel.

Das Unternehmen plant, auf dem Erfolg der Programme von 2025 aufzubauen, bei denen die erfolgreiche Erweiterung der hochgradigen "Ballroom"-artigen Zonen bei Current (Abbildung 1 und Mitteilung vom 15. April) und die erste Step-out-Bohrung mit einem 53 m langen Abschnitt in der "down-plunge"-Erweiterung Escape (Abbildung 2 und Mitteilung vom 20. Oktober) im Mittelpunkt standen. Im Jahr 2026 will sich das Unternehmen darauf konzentrieren, die verbleibenden Ziele in der Abwärtserweiterung der Lagerstätte Escape mit einer magnetotellurischen Untersuchung zu verfeinern und ein Folgebohrprogramm zu starten, um das erhebliche Potenzial für eine Aufwertung der Ressourcen über die 2,5 km lange Streichlänge nachzuweisen.

Abbildung 1. Planansichtskarte mit den Standorten der hochgradigen Abschnitte des Winterbohrprogramms 2025 in der Lagerstätte Current.

Abbildung 2. Bohrloch EL25-001 im Verhältnis zur modellierten Erweiterung der bekannten Ressource, die als erstes Step-out-Ziel bei Escape Down-Plunge gebohrt wurde.

Mike Garbutt, President und CEO, kommentierte: "2026 wird für Clean Air Metals ein entscheidendes Jahr sein, in dem wir auf den enormen Erfolgen des Jahres 2025 aufbauen können. Unser vorrangiges Ziel ist es nun, die technischen Studien für das Projekt Thunder Bay North auf der Grundlage der Ende 2025 abgeschlossenen PEA zügig voranzutreiben. Die deutliche Verbesserung der PGE- und Kupfermärkte erhöht den potenziellen Wert dieses Assets und schafft zusammen mit dem vorhandenen Team ein Umfeld und eine Gelegenheit für das Unternehmen, echten Wert zu schaffen."

Regionale Strategie und Finanzierung

Clean Air Metals nutzt weiterhin die erstklassigen technischen Fähigkeiten seines Teams im Bereich der PGE-Ressourcenentwicklung, um regionale Möglichkeiten zu identifizieren und zu bewerten, mit dem Ziel, ein führendes auf PGE spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen in Kanada zu werden. Jüngste Änderungen bei der Unterstützung der Entwicklung kritischer Mineralien durch Bund und Provinzen in Verbindung mit der Unterstützung durch Partner der First Nations machen die Region zu einer Tier-1-Jurisdiktion für die Mineralentwicklung. Um diese Initiative voranzutreiben, hat das Unternehmen begonnen, sich an wichtige Förderagenturen auf Bundes- und Provinzebene zu wenden, darunter den Critical Minerals Infrastructure Fund, den Critical Minerals Innovation Fund, Export Development Canada und den Critical Minerals Sovereign Fund, um die Voraussetzungen für eine schnelle Projektentwicklung zu schaffen. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen daran, strategische Partner zu gewinnen, die unsere Ansicht über die anhaltende und langfristige Stärke der PGM- und Kupfermärkte teilen.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., ein gemäß National Instrument 43-101 qualifizierter Sachverständiger und Vice President of Exploration des Unternehmens, hat alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North ("TBN") vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und sich in der Nähe einer etablierten Infrastruktur befindet, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen beherbergen die Lagerstätten eine angezeigte Mineralressource von 14,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (Technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025) mit erheblichem Potenzial für eine Erweiterung in Fallrichtung.

Das Projekt TBN ist eine der wenigen primären Platinressourcen außerhalb Südafrikas und befindet sich in einer stabilen und bergbaufreundlichen Region. Es profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Das Projekt TBN hat das Potenzial, sich zu einer sicheren Quelle für seltene Platinmetalle sowie andere wichtige Metalle wie Kupfer, Nickel und Kobalt für den nordamerikanischen Fertigungssektor zu entwickeln. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Platinversorgung treiben die Preise auf historische Höchststände, was für den zukünftigen Bergbaubetrieb von TBN offensichtliche Vorteile mit sich bringt. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, das Projekt TBN voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und seine Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

Für das BOARD OF DIRECTORS

"Mike Garbutt"

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

Treten Sie mit uns auf X/ Facebook/ https://pr.report/emzl in Verbindung.

Besuchen Sie www.cleanairmetals.ca für weitere Informationen oder kontaktieren Sie:

Mia Boiridy

Director of Communications and Investor Relations

250-575-3305

mboiridy@cleanairmetals.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens ausführlich beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

