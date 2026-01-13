Düsseldorf (ots) -Die Klüh-Tochtergesellschaft Berkeley Services verantwortet auch weiterhin die Unterhaltsreinigung des Burj Khalifa - des mit 828 Metern höchsten Gebäudes der Welt und Wahrzeichens der Vereinigten Arabischen Emirate. Die zum 1. Januar 2026 gestartete Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen, das der Immobilienentwickler Emaar seit vielen Jahren in die Servicequalität und Leistungsfähigkeit von Berkeley Services setzt.Mit mehr als 9.000 Mitarbeitenden zählt Berkeley Services zu den führenden Anbietern integrierter Facility-Management-Dienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen ist bereits seit Eröffnung des Burj Khalifa im Jahr 2010 für die Reinigung des Gebäudes verantwortlich und sorgt täglich mit einem spezialisierten Team für die makellose Sauberkeit des imposanten Wolkenkratzers - von der Lobby über Büro- und Wohnbereiche bis hin zu den hochfrequentierten Besucherzonen."Wir freuen uns sehr über das erneute Vertrauen unseres langjährigen Partners Emaar", erklärt Karl-Heinz Otto Mair, Chief Executive Officer International (CEO International) der Klüh-Unternehmensgruppe. "Der Auftrag ist nicht nur eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit unseres Teams vor Ort, sondern auch ein sichtbares Zeichen für die starke Marktposition von Berkeley Services in der Region."Neben dem Burj Khalifa zählen zahlreiche weitere renommierte Auftraggeber zu den Referenzen von Berkeley Services - darunter Emirates, dnata, Atlantis The Royal, Atlantis The Palm, Miral, First Abu Dhabi Bank, HSBC, die United Arab Emirates University sowie internationale Unternehmen wie JLL oder Siemens Energy. Das Serviceportfolio umfasst neben dem Technischen Gebäudemanagement auch Cleaning, Security, Garten- und Landschaftsbau sowie Gartenpflege, Laundry Services und weitere infrastrukturelle Dienstleistungen.Die Auslandsgesellschaften, zu denen Berkeley Services gehört, stellen eine wichtige Säule der Klüh-Gruppe dar. 2024 erwirtschaftete Klüh im Ausland einen Umsatzanteil von 322,6 Mio. Euro, was 30,2 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. International ist das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf neben den Vereinigten Arabischen Emiraten auch in China, der Türkei, den Niederlanden und Polen vertreten.Über Berkeley Services:Berkeley Services zählt zu den führenden Facility Management Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und betreut von den Standorten Dubai und Abu Dhabi aus zahlreiche namhafte Kunden. Das Unternehmen gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6195573