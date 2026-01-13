© Foto: Bumble Dee - stock.adobe.comJPMorgan schlägt im vierten Quartal die Erwartungen deutlich. Chef Jamie Dimon lobt das Geschäft, warnt aber vor geopolitischen und inflationären Risiken.JPMorgan Chase hat im vierten Quartal 2025 einen kräftigen Gewinn erzielt. Der Nettogewinn lag bei 13,0 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um einen Sondereffekt verdiente die größte US-Bank 14,7 Milliarden US-Dollar. Das entsprach 5,23 US-Dollar je Aktie und lag klar über den Erwartungen der Wall Street. Analysten hatten laut Bloomberg und LSEG mit rund 4,92 bis 5,00 US-Dollar je Aktie gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf der Konzern die Prognosen. Die Erlöse beliefen sich auf 46,77 Milliarden US-Dollar. Der Konsens hatte bei etwa 46,35 …Den vollständigen Artikel lesen
