Hamburg (ots) -- Experten-Talks mit Fußball-Experten Jörg Wontorra und Toni Schumacher- Entspannte Atmosphäre unter dem Motto "Sylt under Sails" im MittelmeerWährend an Land Public Viewing die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bestimmen, genießen Gäste der Reise "Sylt under Sails" vom 29. Juni bis 7. Juli 2026 das Turnier an Bord der SEA CLOUD SPIRIT mit Gleichgesinnten unter weißen Segeln. Damit geht das Format "Sylt under Sails" nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr in die zweite Runde.Für die sportliche Einordnung des Geschehens während der Reise stehen zwei der profiliertesten Stimmen des deutschen Fußballs: die Moderatoren- und Reporterlegende Jörg Wontorra sowie Toni Schumacher, zweimaliger Vize-Weltmeister und damit einer der erfolgreichsten Torhüter der deutschen Nationalmannschaft. In exklusiven Talkrunden analysieren sie ausgewählte Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ordnen das WM-Geschehen fundiert ein und geben persönliche Einblicke hinter die Kulissen großer Turniere. Im kleinen Kreis erleben Gäste beide Experten persönlich und aus nächster Nähe.Nach dem Abpfiff beginnt an Bord die dritte Halbzeit. Denn unter dem Motto "Sylt under Sails" holt die Reise die Atmosphäre legendärer Sylter Partynächte an Bord. Für die Atmosphäre sorgt Peter Kliem, DJ und als ehemaliger Chef des exklusiven Promi-Clubs Rotes Kliff feste Größe der Sylter Szene. Er bringt den Sound und das Lebensgefühl der Insel auf die SEA CLOUD SPIRIT. Alle Bargetränke sind bei dieser Reise inklusive. An Land darf weiter gefeiert werden, denn neben Hafen-Stopps auf Sardinien und Menorca, genießen Gäste während der Reise durch das Mittemeer einen Aufenthalt auf Ibiza über Nacht.Weitere Reiseinformationen:- SYLT UNDER SAILS- 29.06.2026 - 07.07.2026 (8 Nächte) / SEA CLOUD SPIRIT- Reiseverlauf: Livorno/Italien - Segeltag - Alghero/Sardinien - Mahón/Menorca (über Nacht) - Ibiza/Spanien (über Nacht) - Segeltag - Málaga/Spanien- Preis pro Person ab/bis Hafen in Doppelkabine: ab 6.190 EUR- Auf dieser Reise wird kein Einzelkabinenzuschlag erhobenDie Reise ist buchbar auf seacloud.com, bei der SEA CLOUD CRUISES Kreuzfahrtberatung (E-Mail: kreuzfahrtberatung@seacloud.com, Tel.: +49 (0)40-30 95 92-50) sowie in ausgewählten Reisebüros.Pressekontakt:Godja Sönnichsen (Extern)Mobil: +49 151 5068 5092E-Mail: gsoennichsen@seacloud.comOriginal-Content von: Sea Cloud Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174841/6195592