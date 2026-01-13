Neue serielle und Edge-integrierte Plattformen ermöglichen Unternehmen die sofortige Kontrolle bei Netzwerkausfällen

Opengear, ein Unternehmen von Digi International (NASDAQ, DGII), hat heute zwei neue Ergänzungen seiner Netzwerk-Resilienz-Plattform angekündigt: die CM8000-Serie und die OM1300-Serie. Diese Geräte der nächsten Generation bieten eine kompakte, flexible und automatisierungsfähige Out-of-Band-Infrastruktur, die für Zeiten konzipiert ist, in denen Ausfälle zunehmen und verteilte Standorte weiter wachsen.

Laut einer Studie von Opengear haben 84 Prozent der CIOs und CISOs in den letzten zwei Jahren einen Anstieg der Ausfälle verzeichnet. Die Serien CM8000 und OM1300 wurden speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass IT-Teams auch dann Zugriff und Kontrolle behalten, wenn das Produktionsnetzwerk nicht verfügbar ist.

Die beiden Serien bieten sich ergänzende Ansätze:

CM8000-Serie

Eine serielle Wiederherstellungsplattform mit integrierter Leistungssteuerung für Kernzweige, kleine Aggregationsstandorte und Netzwerkschränke. Die Serie unterstützt 4 oder 8 serielle Schnittstellen, lässt sich für das Remote-Power-Cycling in PDUs integrieren, bietet flexible Ethernet-Uplinks über RJ-45- und SFP-Anschlüsse für Kupfer- oder Glasfaserverbindungen und ermöglicht eine zentralisierte Übersicht über Lighthouse für ein sicheres Out-of-Band-Management.

OM1300-Serie

Eine integrierte Edge-Plattform, die seriellen Zugriff, Switching und lokale Automatisierung in einem Gerät vereint. Die Serie ist eine optimale Wahl für den Einzelhandel, kleine Datenräume und kompakte Edge-Standorte, die weniger Geräte und einfachere Bereitstellungen erfordern. Sie unterstützt Zero-Touch-Provisioning und bietet eine deutlich schnellere Automatisierungsleistung als frühere OM-Modelle, wodurch eine zuverlässige Out-of-Band-Steuerung an Remote-Standorten ermöglicht wird.

"Netzwerke mögen zwar heute stärker verteilt sein als je zuvor, doch die Ausfallsicherheit hängt nach wie vor davon ab, ob Sie Ihre Geräte erreichen können, wenn alles andere ausgefallen ist", erklärte Patrick Quirk, President von Opengear. "Die CM8000-Serie und die OM1300-Serie bieten Unternehmen zwei speziell entwickelte Möglichkeiten, die Kontrolle zu behalten, unabhängig davon, ob sie eine Kernwiederherstellung oder ein vereinfachtes Edge-Management benötigen."

Verfügbarkeit

CM8004, CM8008 und OM1304 werden ab Ende Januar 2026 ausgeliefert

werden ab Ende Januar 2026 ausgeliefert OM1308 kann ab sofort vorbestellt werden

Weitere Informationen zu den Serien CM8000 und OM1300 finden Sie unter www.opengear.com.

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, bietet sicheren, stabilen Zugang und Automatisierung zur Unterstützung kritischer IT-Infrastrukturen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und jeden Tag. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen die Lösungen von Opengear die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten über die innovative zentrale Managementsoftware Lighthouse und eine breite Palette von Anwendungen. Die Lösungen von Opengear genießen das Vertrauen globaler Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Utah und verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brisbane, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com.

Über Digi International

Digi International, (NASDAQ: DGI) ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der Unternehmen dabei unterstützt, die für ihren Geschäftsbetrieb entscheidenden Systeme aufzubauen, zu verbinden und zu verwalten. Mit einem integrierten Portfolio aus Managed Services, intelligenter Software, sicherer Konnektivität und robusten Edge-Lösungen unterstützt Digi Unternehmen dabei, ihre Ressourcen in Echtzeit zu überwachen, zu aktualisieren und zu steuern, die Compliance zu stärken, Arbeitsabläufe zu optimieren und den Betrieb an verschiedenen Standorten ohne Unterbrechungen aufrechtzuerhalten. Seit 1985 unterstützt Digi Unternehmen weltweit bei der Modernisierung ihrer Betriebsabläufe und der zuverlässigen Vernetzung von Millionen von Geräten. Erfahren Sie mehr unter www.digi.com.

