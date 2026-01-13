Die Strategy Holding hat erneut beim Bitcoin zugegriffen, doch die Probleme des Unternehmens sind unverändert groß. Besonders der mNAV sorgt bei Anlegern für Sorgenfalten. Neue Käufe Die Strategy-Holding hat in der vergangenen Woche erneut beim Bitcoin zugegriffen. Konkret erwarb man 13.627 BTC im Gesamtwert von 1,2 Milliarden US$. Der mittlere Einstiegspreis lag bei 91.519 US$. Damit steigen die Bestände der BTC-Holding auf 687.410 BTC, die für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
