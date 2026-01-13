Entwickelt für Umgebungen, in denen Sprachkommunikation jederzeit zuverlässig funktionieren muss: Die speziell konzipierte, cloudfähige DECT-Plattform für Teams im direkten Kundeneinsatz kann innerhalb weniger Stunden standortübergreifend implementiert werden - ohne lokalen Server oder spezialisierte Techniker vor Ort.

LOUISVILLE, Colorado, Jan. 13, 2026S1000 IP-DECT-Plattform statt. Dabei handelt es sich um eine Lösung der nächsten Generation, die speziell für sichere und skalierbare Sprachkommunikation von operativen Teams in komplexen, geschäftskritischen Umgebungen entwickelt wurde.

Die S1000 ist eine flexible, cloudfähige DECT-Plattform, die es Teams an verteilten Standorten, in großen Anlagen oder in Bereichen, in denen WLAN allein unzuverlässig oder unwirtschaftlich ist, ermöglicht, kritische Sprachverbindungen aufrecht zu erhalten. Spectralink, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen für Unternehmen, hat die Plattform für Branchen wie das Gesundheitswesen, den Einzelhandel, die Fertigung sowie die Logistik und Lagerhaltung konzipiert. Dank dieser schnell einsatzbereiten Plattform wird sichergestellt, dass wichtige Mitarbeitende im direkten Einsatz keine Warnmeldungen verpassen und nahtlos in die tägliche Kommunikation eingebunden sind.

Die S1000-Plattform ist von kleinen Standorten bis hin zu großen, standortübergreifenden Betrieben skalierbar und unterstützt bis zu 4.000 Benutzer und 1.000 Basisstationen unter einer einzigen globalen SKU.

Unzureichend unterstützte Mitarbeitende

Heutzutage bestehen 80 % der weltweiten Belegschaft aus Mitarbeitenden im operativen Einsatz, die oft mobil und ohne festen Arbeitsort tätig sind2. Dies verdeutlicht eine Diskrepanz zwischen der Zusammensetzung der Belegschaft und den Investitionen in die Unternehmenskommunikation, die sich in der Vergangenheit auf schreibtischgebundene Büromitarbeiter konzentriert haben.

Häufig sind diese kritischen Mitarbeiterenden in puncto Kommunikation unterversorgt, sobald sie ihren Schreibtisch verlassen oder keine WLAN-Verbindung verfügbar ist.

Obwohl 65 % der Mitarbeitenden im Tagesgeschäft Microsoft Teams nutzen3, berichten Unternehmen von erheblichen Schwierigkeiten, solche Kollaborationsplattformen in diese anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zu integrieren4.

Dieses Problem gefährdet die Produktivität und die Sicherheit der Mitarbeitenden. In vielen Regionen schreiben Arbeitsschutzvorschriften bestimmte Kommunikations- und Alarmierungsfunktionen vor. Unter Umständen kann sich die fehlende zuverlässige Kommunikation und Standortverfolgung in Gebäuden direkt auf die Reaktionszeiten bei Notfällen auswirken und die Einhaltung von Vorschriften erschweren.

Die S1000-Plattform - Einfach und schnell einsatzbereit

Als Ergänzung zum bestehenden DECT-Portfolio von Spectralink vereint die S1000-Plattform Controller, Basisstation und Media-Ressourcen in einem einzigen Gerät. Damit entfällt die Notwendigkeit für lokale DECT-Server und komplexe Installationen. Das Ergebnis: Eine Implementierung innerhalb von Stunden statt Tagen, ohne dass Techniker vor Ort benötigt werden.

Die S1000-Plattform nutzt ein dediziertes Spektrum, um eine gleichbleibende Sprachqualität ohne Störungen durch andere Funktechnologien zu gewährleisten.

Sie ist für den Dauerbetrieb konzipiert, etwa in Logistikzentren, Werkshallen, Laderampen, Gesundheitseinrichtungen oder großen Lagerräumen im Einzelhandel.

Die S1000-Plattform ist ideal für schichtbasierte Teams und Betriebe mit mehreren Standorten. Sie unterstützt programmierbare Sicherheitswarnungen, lässt sich in Microsoft Teams integrieren und ist über die Cloud-Plattform Advanced Mobile Intelligence Enterprises (AMIE) von Spectralink vollständig verwaltbar.



"Wir haben die S1000-Plattform entwickelt, um reale Kommunikationsprobleme von Teams im Tagesgeschäft zu lösen", sagte Charlotte McGuire, Chief Product Officer bei Spectralink. "Sie vereinfacht die Bereitstellung, skaliert über Regionen hinweg und bietet eine Sprachleistung, die mit hochdynamischen Abläufen Schritt hält. Ob Lager in Hamburg, Logistikzentrum in Chicago oder Produktionsstätte in Sydney - die S1000 ist für die Anforderungen des unmittelbaren Einsatzes ausgelegt."

Globale Verfügbarkeit

Die S1000-Plattform ist ab sofort in der EMEA-Region über das Netzwerk der autorisierten Distributoren und Reseller von Spectralink erhältlich. Europäische Partner setzen die Plattform bereits aktiv in operativ geprägten Branchen ein. Erstes positives Feedback hebt besonders die schnelle Bereitstellung und die Flexibilität der Plattform hervor, die sowohl als Server als auch als Basisstation fungieren kann.

In Nordamerika und der APAC-Region wird die S1000-Plattform noch in diesem Monat im Rahmen des neuen DECT-Mobilitätsprogramms von Spectralink verfügbar sein, das DECT-Infrastrukturen in Märkte einführt, in denen traditionell WLAN dominierte.

Eine Plattform, globale Reichweite

Die S1000-Plattform untermauert die Mission von Spectralink, operative Teams durch zweckoptimierte Mobilität zu unterstützen. Die globale SKU, das partnerorientierte Vertriebsmodell und die einfache Skalierbarkeit helfen Unternehmen dabei, die Kommunikation über alle Schichtsysteme, Standorte und Regionen hinweg zu verbessern.

Weitere Informationen zur S1000-Plattform und zum globalen DECT-Angebot von Spectralink finden Sie unter: www.spectralink.com/S1000.

Über Spectralink

Spectralink ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen für Unternehmen. Wir unterstützen Frontline-Teams im Einzelhandel, in der Fertigung, in der Logistik, im Lagerwesen, im Gesundheitswesen und in anderen kritischen Branchen dabei, vernetzt und produktiv zu bleiben. Mit über 30 Jahren Innovation im Bereich drahtloser Sprachkommunikation unterstützt Spectralink Unternehmen, schneller zu agieren, besser zu reagieren und ihre Teams mit Technologie zu schützen, die für die Realität an vorderster Front entwickelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.spectralink.com.

Medienkontakt:

