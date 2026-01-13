Hamburg (ots) -Die Sesamstraße kommt auf Hamburgs Straßen: In unmittelbarer Nähe zu den Hamburger NDR-Standorten erhalten Fußgängerampeln ab sofort ein besonderes Design in Sesamstraßen-Optik. Dort heißt es nun: "Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen."Die Sesamstraßen-Figuren Ernie und Bert übernehmen die Verkehrsregelung am Hugh-Greene-Weg Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Rothenbaumchaussee Ecke Oberstraße.Ernie: "Ich freu mich total, dass wir jetzt Ampelmännchen sind! Endlich kann ich den Leuten in Hamburg helfen, sicher über die Straße zu kommen. Und der Spruch ist super: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen!"Bert: "Typisch Ernie! Natürlich will er derjenige sein, bei dem alle loslaufen dürfen. Aber ich sage: Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten. Das ist doch auch was Schönes! Außerdem bin ich rot, weil ich vor Ärger über Ernies Scherze rot anlaufe."Die Idee zu den Ampeln stammt vom Sesame Workshop, der gemeinnützigen Organisation hinter der Sesamstraße, mit dem der NDR die Sendung sehr erfolgreich koproduziert.Bernhard Glöggler, Geschäftsführer und Vice President von Sesame Workshop Europe: "Seit über 50 Jahren produziert Sesame Workshop gemeinsam mit dem NDR in Hamburg die "Sesamstraße". Die Ampeln setzen ein besonderes Zeichen der Verbundenheit der "Sesamstraße" mit der Stadt. Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, mit dieser Ampel-Gestaltung auf Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Notwendigkeit von Verkehrserziehung für Kinder aufmerksam zu machen."Hendrik Lünenborg, NDR Intendant: "Mit Ernie und Bert als Ampelmännchen wird jede Straßenüberquerung zur liebevollen Erinnerung an die wichtigste Straße unserer Kindheit. Wir im NDR freuen uns, dass Generationen von Zuschauern nun auch im Straßenverkehr auf alte Freunde treffen."Die Sesamstraße ist in der ARD Mediathek zum Streaming verfügbar. Darüber hinaus können die Episoden jederzeit auf kika.de, in der KiKA-App sowie auf sesamstrasse.de abgerufen werden. Im Fernsehen läuft die Sesamstraße wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA von ARD und ZDF und dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR Fernsehen.Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Koproduktion mit Sesame Workshop produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6195616