Ab dem 01.03.2026 hat Berkley Deutschland einen neuen CEO: Den Posten übernimmt Alexander Arias. Interimistisch leitet Florian Eisele das deutsche Geschäft seit August 2025. Mit Wirkung zum 01.03.2026 wird Alexander Arias neuer Chief Executive Officer für Berkley Deutschland. Dazu berufen wurde er von der W.R. Berkley Europe AG. Arias wir Nachfolger von Florian Eisele, Head of Specialties Europe. Dieser leitet das deutsche Geschäft seit August 2025 zusätzlich zu seiner regionalen Verantwortung interimistisch. Den vollständigen Artikel lesen ...
