Der Vorsitzende Tom Lee fordert die Aktionäre auf, mit JA für den Vorschlag Nr. 2 zu stimmen, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, den ETH-Wert pro Aktie zu steigern
Aktionäre finden die neuesten Informationen zur Ja-Stimme und die Botschaft des Vorsitzenden auf der Bitmine-Website
Bitmine hat 1.256.083 ETH gestaked und die MAVAN-Staking-Lösung soll im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen
Bitmine bleibt weltweit der größte Käufer von ETH mit "frischem Geld"
Bitmine besitzt nun 3,45 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 6 Monaten fast 70 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt
Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar, darunter 4,168 Millionen ETH-Token, ein Gesamtbarbestand von 988 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände
Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten
Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an
Bitmine ist die 67. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)
Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben
LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Gesamtbarvermögen + "Moonshots" -Bestände in Höhe von insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar hält.
Zum 11. Januar um 19:00 Uhr ET umfassen die Krypto-Bestände des Unternehmens 4.167.768 ETH zu einem Preis von 3.119 USD pro ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 23 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") und Barmittel in Höhe von insgesamt 988 Millionen USD. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,45 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Das Jahr 2026 verspricht viele positive Entwicklungen für Kryptowährungen, da die Einführung von Stablecoins und die Tokenisierung dazu führen werden, dass Blockchain zur Abrechnungsschicht der Wall Street wird, was insbesondere Ethereum begünstigt", sagte Thomas "Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von Bitmine. "Wir betrachten die Neubewertung der Hebelwirkung nach dem 10. Oktober 2025 weiterhin als eine Art 'Mini-Krypto-Winter'. 2026 ist das Jahr, in dem sich die Kryptopreise erholen und 2027-2028 noch stärkere Gewinne erzielen werden."
"In der vergangenen Woche haben wir 24.266 ETH erworben und dennoch unsere Cash-Position um 73 Millionen US-Dollar erhöht", fuhr Lee fort. "Bitmine gibt Aktien nur selektiv und nur mit einem Aufschlag auf den mNAV aus. Wir sind nach wie vor der weltweit größte Käufer von ETH mit 'frischem Geld'", erklärte Lee. "Und wenn MAVAN seinen kommerziellen Betrieb aufnimmt, werden wir der größte Staking-Anbieter im gesamten Krypto-Ökosystem sein."
Bitmine veröffentlichte eine spezielle Mitteilung des Vorsitzenden (Link), in der erklärt wird, warum die Aktionäre von Bitmine vor der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 (die "Jahreshauptversammlung") für die Änderung zur Erhöhung der genehmigten Aktien stimmen sollten.
"Die Satzung von Bitmine enthält eine ungewöhnliche Bestimmung, wonach 50,1 % aller ausgegebenen Aktien für eine Aktienerhöhung erforderlich sind. Dies ist eine extrem hohe Hürde, die eine Erhöhung der genehmigten Aktienanzahl sehr schwierig macht. Wir müssen diese Erhöhung jetzt vorantreiben, da Bitmine seine derzeitige Genehmigung von 500 Millionen bald ausschöpfen wird. Wenn dies geschieht, wird sich unsere ETH-Akkumulation verlangsamen. Daher müssen die Aktionäre den Vorschlag Nr. 2 zur Erhöhung der genehmigten Aktienanzahl genehmigen", sagte Tom Lee. "Bitmines einziges Ziel bleibt die Schaffung von Shareholder Value, was durch den akquisitorischen Erwerb von ETH pro Aktie erreicht wird. Das Unternehmen hat Aktien nur mit einem mNAV-Aufschlag ausgegeben, um die Rendite und Erträge aus seinen ETH-Beständen zu optimieren, und investiert strategisch in "Moonshots" und nutzt die starke Community und Marktposition des Unternehmens, um zusätzliche Renditen zu erzielen."
Zum 11. Januar 2026 belief sich die Gesamtzahl der von Bitmine gestakten ETH auf 1.256.083 (3,9 Milliarden US-Dollar bei einem Preis von 3.119 US-Dollar pro ETH). Dies entspricht einem Anstieg von 596.864 in der vergangenen Woche. Dies ist ein Bruchteil der 4,17 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) beträgt 2,81%. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung seines kommerziellen MAVAN (Made in America VAlidator Network) im Jahr 2026 hinarbeitet. "Bitmine hat mehr ETH gestaked als andere Unternehmen weltweit."
"Bei vollem Umfang (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beträgt die ETH-Staking-Gebühr 374 Millionen US-Dollar pro Jahr (bei einer CESR von 2,81 %) oder mehr als 1 Million US-Dollar pro Tag", erklärte Tom Lee. "Wir machen weiterhin Fortschritte mit unserer Staking-Lösung namens The Made in America Validator Network (MAVAN). Dabei handelt es sich um eine 'Best-in-Class' Lösung, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll",
Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltungen und die Nummer 2 unter den globalen Vermögensverwaltungen, hinter Strategy Inc. (MSTR), die 672.497 BTC im Wert von 61 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 9. Januar 2026) gehandelt und belegte damit Platz 67 in den USA, hinter Vistra (Platz 66) und vor Cisco (Platz 68) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Studie).
Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten. Das Unternehmen ermutigt seine Aktionäre, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Einzelheiten und die Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung finden Sie nachstehend:
Bitmines Annual Meeting:
Die Jahreshauptversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen: https://x.com/bitmnr
Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der Securities and Exchange Commission ("SEC") sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:
Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
