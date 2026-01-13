Val-d'Or, Quebec, 13. Januar 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWB: 6CA) ist stolz, über seine Erfolge im Jahr 2025 zu berichten und einen Ausblick auf 2026 bereitzustellen. Das Hauptaugenmerk von Cartier liegt weiterhin auf Gold und dem Aufbau von Unternehmenswert durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren. Das Unternehmen verbindet eine starke technische Kompetenz mit einer nachgewiesenen Bilanz erfolgreicher Explorationsprogramme, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen.

Highlights der Erfolge im Jahr 2025

Neustrukturierung des Managementteams eingeleitet, um Cartier für die nächste Wachstumsphase zu positionieren.

Sicherung einer bedeutenden Finanzierung, die uns die finanzielle Stärke zur Umsetzung unserer Pläne verleiht.

Rechte für den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile an drei Konzessionsgebieten, Wilson, Fenton und Benoist, in Option an Exploits Discovery Corp. (CSE; NFLD) ("Exploits") vergeben. Der vierjährige Optionszeitraum gewährt Exploits das Recht, durch die Leistung von Barzahlungen in Gesamthöhe von 1.750.000 $ an Cartier, die Ausgabe von insgesamt 9.250.000 Stammaktien von Exploits an Cartier und die Aufwendung von mindestens 12.250.000 $ für die Konzessionsgebiete eine 100%ige Beteiligung zu erwerben.

Groß angelegtes, 100.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm, die bis dato ehrgeizigste Kampagne, in die Wege geleitet, um nachzuweisen, dass das Projekt Cadillac das Potenzial hat, sich zu einem aufstrebenden Bergbaucamp zu entwickeln. Die Bohrungen liegen im Zeitplan und Budget und es wurden bislang hochgradige Ergebnisse gemeldet, womit die bekannten Zonen durchweg erweitert und das Vertrauen in die Ressource gesteigert werden konnten.

Neue Website und verstärkte Marketingbemühungen.

Zwei wichtige technische Aufgaben an qualifizierte, unabhängige Ingenieurfirmen vergeben. Beide Aufträge werden zur gesamten Weiterentwicklung des Projekts beitragen: metallurgische Untersuchungen und grundlegende Umweltstudien.

Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mio. C$ erreicht.

Bedeutendes Wachstum der Goldressource bei Cadillac mit 9.953.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,40 g/t Au in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen, mit 767.800 Unzen, sowie mit 35.185.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,14 g/t Au in der Kategorie der vermuteten Ressourcen, mit 2.416.900 Unzen, erzielt, was einem Anstieg von 7 % bzw. 48 % entspricht (siehe Pressemitteilung vom 18. Dezember 2025).

Ausblick auf 2026

2026 verspricht ein weiteres spannendes Jahr für eine Neubewertung von Cartier zu werden:

Anhaltende regelmäßige Veröffentlichung starker Bohrergebnisse aus der Erprobung historischer Goldvorkommen, um die bekannten Zonen zu erweitern und die Ressourcenbasis auszubauen.

Beginn der Erprobung einer Reihe höchst aussichtsreicher, mithilfe von künstlicher Intelligenz ermittelter Ziele, wodurch die Explorationsstrategie ein neues Maß an Präzision und technologischem Fortschritt erhält.

Vorlage der Ergebnisse metallurgischer Untersuchungen und grundlegender Umweltstudien im zweiten und dritten Quartal 2026, die wichtige Daten für anstehende technische Entscheidungen liefern werden.

Durchführung neuer Iterationen und Modellsimulationen für die aktualisierte Ressource unter Berücksichtigung eines stärkeren Goldpreises im Rahmen der nächsten Scoping-Studie für das gesamte Projekt.

"Ich möchte dem gesamten Team von Cartier sowie unseren Explorationspartnern und Beratern herzlich für ihr großes Engagement und ihre Zusammenarbeit bei der erfolgreichen Umsetzung unseres Arbeitsprogramms im Jahr 2025 danken. 2026 wird voraussichtlich ein weiteres sehr aktives Jahr für Cartier werden, denn wir wollen das Projekt Cadillac weiter ausbauen und verbessern, um die nächste Erschließungsphase zu erreichen. Auch wenn die kommenden Monate sowohl Herausforderungen als auch strategische Chancen mit sich bringen werden, sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen angesichts unseres disziplinierten Ansatzes und unserer zielgerichteten Umsetzung langfristigen Wert schaffen und den Aktionären von Cartier bedeutende Gewinne bescheren wird." - Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

"Der Wert des Projekts Cadillac konnte 2025 deutlich gesteigert werden, nachdem das geologische Verständnis und das Wachstumspotenzial in beträchtlichem Maße ausgebaut wurden. Die ersten 20.000 Meter an Bohrungen lieferten starke Ergebnisse, allem voran die Definition der North Contact Zone, in der mehrere hochgradige Goldabschnitte durchteuft wurden. Diese Ergebnisse wurden vor allem noch nicht in der aktuellen Mineralressourcenschätzung berücksichtigt, was das bedeutende Wertschöpfungspotenzial unterstreicht. Während die Nachrichtenlage während der Winterferien etwas ruhiger war, geht das Unternehmen davon aus, in den kommenden Wochen zur regelmäßigen Veröffentlichung von Pressemitteilungen zurückkehren zu können, da die Exploration weitere Impulse setzen wird." - Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer langen Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-d'Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweislich erfolgreiche Explorationsprogramme, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82469



