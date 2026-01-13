Tschechiens Hauptstadt Prag plant, dass ab 2030 innerhalb der Stadt nur noch emissionsfreie Taxis und Ridehailing-Fahrzeuge im Einsatz sein dürfen. Damit wollen die Verantwortlichen auf die starke Alterung des Fahrzeugbestands, den immensen Anstieg der Fahrten und die sich verschlechternde Luftqualität in der Stadt reagieren. Die E-Ambitionen der Stadt sind in einem neuen Entwurf zur Überarbeitung der Bedingungen für den Taxibetrieb nachzulesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
