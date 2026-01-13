Das öffentlich zugängliche Ladenetz für Elektrofahrzeuge in Spanien hat im vergangenen Jahr die Marke von 50.000 betriebsbereiten Ladepunkten erreicht. Bei den Schnellladern hat sich der Bestand innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Das geht aus Daten von AEDIVE, dem spanischen Unternehmensverband für die Entwicklung und Förderung der Elektromobilität, hervor, die von den nationalen Ladeinfrastrukturbetreibern erhoben wurden. Damit wuchs das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net