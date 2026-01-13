Der erste interoperable KI-Agent, der auf multimodalen Patientendaten trainiert wurde, ist über das Model Context Protocol (MCP) zugänglich und bringt modernste agentenbasierte KI in die Gesundheitsbranche

Owkin, ein KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln, hat heute bekannt gegeben, dass sein interoperabler KI-Agent Pathology Explorer in die Einführung von "Claude for Healthcare and Life Sciences (HCLS)" durch Anthropic integriert wird. Dies ist das erste Mal, dass ein hochspezialisierter, weltweit führender biologischer Wirkstoff, der in erster Linie auf multimodalen Patientendaten trainiert wurde, über das Model Context Protocol (MCP) einem breiten Publikum von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften zugänglich gemacht wird.

Die Zusammenarbeit ermöglicht die nahtlose Integration der fortschrittlichen Pathologieanalysefunktionen von Owkin in die KI-Plattform von Claude. Dadurch erhalten Gesundheitsorganisationen, Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen innerhalb ihrer Claude-Workflows Zugang zu hochentwickelter biologischer Intelligenz, ohne dass Systemüberarbeitungen oder proprietäre Prozessänderungen erforderlich sind.

"Ich bin überzeugt, dass diese agentenübergreifende Interoperabilität die Zukunft der biopharmazeutischen Forschung darstellt", erklärte Dr. Thomas Clozel, CEO und Mitbegründer von Owkin. "Indem wir unsere erstklassigen Agenten, die mit Patientendaten aus den weltweit führenden Krankenhäusern geschult wurden, über Portale wie Claude for HCLS zugänglich machen, ermöglichen wir den größten Gesundheitsorganisationen, ihre Forschung auf eine Weise zu beschleunigen, die zuvor nicht möglich war. Es geht darum, Patientendaten bei der Schulung von KI in den Vordergrund zu stellen und diese Informationen allgemein verfügbar zu machen, um Krankheiten schneller zu heilen."

Pathology Explorer ist Teil der K Pro-Community für Biologieagenten von Owkin. Dieser Agent identifiziert und lokalisiert Zell- und Gewebetypen und ermöglicht so eine räumlich orientierte Analyse von Gewebebildern von Patienten. Mit Hilfe des Agenten können Anwender Tumore und deren Mikroumgebung analysieren und Entzündungsmuster untersuchen. Pathology Explorer ermöglicht die Extraktion von Biomarkern aus digitalisierten Pathologiebildern, um Hypothesen durch Überlebensanalysen auf Kohortenebene zu generieren und zu validieren eine entscheidende Funktion zur Beschleunigung der Arzneimittelforschung, der Konzeption klinischer Studien und der Entwicklung digitaler Diagnosetools. Der Agent nutzt proprietäre, erstklassige KI-Modelle, die auf der Grundlage von histopathologischen Patientendaten aus dem Netzwerk von Owkin trainiert wurden, das über 800 Krankenhäuser aus 104 Gesundheitszentren umfasst, und ermöglicht so eine hochpräzise Analyse.

Die Integration von Owkin MCP ermöglicht einen nahtlosen Zugriff

Owkin hat eine branchenübliche MCP-Kodierung entwickelt, die speziell dafür konzipiert wurde, die Integration seiner proprietären K Pro-Agenten in die Schnittstelle von Claude nahtlos zu ermöglichen. Pathology Explorer ist der erste Agent aus der interoperablen agentenbasierten KI-Infrastruktur für Biologie von Owkin, der für die externe Integration angeboten wird. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Aufbau einer offenen, API-orientierten Infrastruktur, die als universelle Grundlage für die Weiterentwicklung der Arzneimittelentwicklung dienen kann.

Claude for Healthcare and Life Sciences wurde entwickelt, um die präklinische Forschung und Entwicklung (einschließlich Bioinformatik, Protokollentwicklung und Literatursynthese) zu beschleunigen, die Durchführung klinischer Studien und das Datenmanagement zu optimieren sowie regulatorische Angelegenheiten und die Vorbereitung von Einreichungen zu unterstützen. Die Integration von Owkins Pathology Explorer erweitert diese Funktionen, indem es tiefgreifende biologische Schlussfolgerungen ermöglicht, die speziell auf der Grundlage realer Patientendaten trainiert wurden.

Dies ist die dritte einer Reihe wichtiger Ankündigungen von Owkin, darunter eine agentenbasierte Infrastruktur für die Biologie (Owkins neue interoperable agentenbasierte Infrastruktur für Biopharma) und eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Verbesserung von OwkinZero, Owkins biologischem Großrechenmodell.

Über Owkin

Owkin ist ein KI-Unternehmen mit einer Finanzierung von 300 Millionen US-Dollar, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln. Es entwickelt die erste biologische künstliche Superintelligenz (BASI), indem es leistungsstarke biologische Modelle für komplexe Schlussfolgerungen, multimodale Patientendaten und agentenbasierte Software miteinander kombiniert. Das Herzstück dieses Systems bilden Owkin K, ein KI-Copilot, und OwkinZero, das biologische Großrechenmodell von Owkin, das von Forschern, Klinikern und Arzneimittelentwicklern genutzt wird, um die Biologie besser zu verstehen, wissenschaftliche Hypothesen zu validieren und schneller bessere Diagnosen und Therapien zu liefern. Owkin verfügt über exklusiven Zugang zu multimodalen Patientendaten aus über 800 Krankenhäusern, die über einen Zeitraum von zehn Jahren gesammelt wurden, und arbeitet mit acht der zehn größten Pharmaunternehmen zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.owkin.com.

