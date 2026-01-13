Mit Spannung wurden die Inflationsdaten aus den USA für Dezember erwartet. Nun liegen die Zahlen vor und bei der Kernrate gab es durchaus eine positive Überraschung. Der DAX ist im Anschluss kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch geklettert und auch die Futures an der Wall Street haben leicht grüne Vorzeichen.Im Dezember sind die Verbraucherpreise in den USA zum Vorjahr wie erwartet um 2,7 Prozent gestiegen. Die Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär