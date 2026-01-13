Neuss (ots) -Die CES 2026 markierte einen Meilenstein für Tineco (https://de.tineco.com/): Die Vision des Unternehmens für modernes Wohnen traf auf große Resonanz bei internationalen Medien, Branchenexperten und der gesamten CES-Community. Mit intelligent entwickelten Bodenpflege-Lösungen, präsentiert in immersiven, wohnlich gestalteten Erlebniswelten, konnte Tineco zahlreiche renommierte Medienauszeichnungen gewinnen und damit seine Position als Vorreiter für die nahtlose Integration smarter Reinigung in den modernen Alltag weiter festigen.Anstatt Produkte isoliert zu präsentieren, inszenierte Tineco die CES als eine Abfolge zeitgemäßer Wohnräume - Orte, an denen Technologie den Alltag dezent unterstützt: durch funktionales Design, intuitive Leistung und eine klare, elegante Ästhetik. Dieser Ansatz veränderte nicht nur die Art, wie Besucher intelligente Bodenpflege erlebten, sondern wurde während der gesamten Messe auch von führenden internationalen Medien gewürdigt.Medienauszeichnungen auf der CES 2026FLOOR ONE S9 ScientistAls das am häufigsten ausgezeichnete Produkt in Tinecos CES-Portfolio 2026 überzeugte der FLOOR ONE S9 Scientist durch seine fortschrittliche Intelligenz, seine tiefgehende Reinigungsleistung und sein besonders hochwertiges Nutzererlebnis. Medien und Tester hoben vor allem hervor, wie das Gerät unterschiedliche Verschmutzungen automatisch erkennt und sich daran anpasst - mit kraftvollen, präzisen Ergebnissen unter realen Wohnbedingungen.- thekitchn Best in Show 2026- Trusted Reviews Innovation Award CES 2026- Digital Trends Publisher Awards CES 2026 Winner- Reviewed CES Awards 2026- InsideDigital & nextpit Community's Choice Award 2026 - Best Product Nominee- GADGETY Awards Best of Showstoppers CES 2026- MAXIM Best of CES 2026FLOOR ONE STATION S9 ArtistDer S9 Artist wurde für die Verbindung aus anspruchsvollem Design und leistungsstarker Bodenpflege ausgezeichnet. Besonders designorientierte Medien würdigten, wie das Gerät routinemäßige Reinigung in ein leises, nahtloses und visuell elegantes Erlebnis verwandelt. Die integrierte Smart Refresh Station und das wartungsarme System wurden dafür gelobt, sich harmonisch in moderne Wohnräume einzufügen.- GADGETY Awards Best of Showstoppers CES 2026- InsideDigital & nextpit Community's Choice Award 2026 - Best Product NomineeFLOOR ONE i7 FoldDer für urbane, kompakte Lebensstile entwickelte FLOOR ONE i7 Fold überzeugte durch sein geringes Gewicht, sein faltbares Design und seine volle Reinigungsleistung auf kleinem Raum. Medien lobten insbesondere seine Praxistauglichkeit für moderne Wohnungen und ein schnelles, flexibles Leben - ohne Kompromisse bei der Performance.- GADGETY Awards Best of Showstoppers CES 2026- MAXIM Best of CES 2026- ComputerBild CES Highlight 2026FLOOR ONE S9 MasterAls Flaggschiff im Premium-Segment moderner Bodenpflege wurde der S9 Master für seine hochwertige Verarbeitung, seine erweiterten Sichtfunktionen und sein reaktionsschnelles Leitsystem ausgezeichnet. Tester betonten die ausgewogene Kombination aus starker Leistung und bewusstem Design - und sehen darin einen neuen Maßstab für hochwertige Reinigungslösungen im Haushalt.- MAXIM Best of CES 2026"Diese Auszeichnungen sind besonders wertvoll, weil sie aus der tatsächlichen Nutzung unserer Produkte heraus entstehen - nicht nur aus technischen Datenblättern", sagte Ling Leng, CEO von Tineco. "Die CES 2026 hat gezeigt: Wenn durchdachte Ingenieurskunst auf bewusstes Design trifft, wird Reinigungstechnologie zu etwas, mit dem Menschen wirklich leben wollen."Mit einer weltweiten Community von mehr als 23 Millionen Nutzern entwickelt sich Tineco kontinuierlich über klassische Haushaltsgeräte hinaus und positioniert sich als Marke für modernes Wohnen - mit einem tiefen Verständnis dafür, wie Menschen heute leben, sich bewegen und ihre Räume pflegen. Die Anerkennung auf der CES 2026 spiegelt das wachsende Vertrauen von Medien und Verbrauchern in diese Ausrichtung wider.Mit Blick nach vorn wird der Schwung aus der CES 2026 die Produktentwicklung und die Markenkommunikation von Tineco weiter prägen - stets mit dem Ziel, intelligente Lösungen zu schaffen, die sich natürlich, zuverlässig und ästhetisch in den Alltag integrieren.Weitere Informationen zu Tineco und seinen preisgekrönten Bodenpflege-Innovationen finden Sie unter https://de-store.tineco.com.Über TinecoTineco ("tin-co") wurde 1998 gegründet und brachte sein erstes Produkt als Staubsauger auf den Markt. 2019 setzte das Unternehmen mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger einen neuen Standard. Heute ist Tineco ein global führender Anbieter intelligenter Haushaltsgeräte in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Personal Care. 