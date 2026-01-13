VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 13. Januar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. ("Kingsmen" oder das "Unternehmen") (TSXV: KNG), (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich, die Ergebnisse der Diamantbohrlöcher LC-25-002, LC-25-003 und LC-25-004 in der Zone DBD bekannt zu geben. Bohrloch LC-25-004 durchschnitt eine bedeutsame silberreiche Mineralisierung in einem neuen Gebiet. Das Silberprojekt Las Coloradas befindet sich im Bergbaugebiet Parral im zentralmexikanischen Silbergürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

1. HOCHGRADIGE SILBERENTDECKUNG

- 241 g/t Silberäquivalent auf 3,15 m (131 g/t Silber) zwischen 70,15 und 73,30 m, einschließlich 525 g/t Silberäquivalent auf 1,15 m (292 g/t Silber) zwischen 71,2 und 72,35 m.

- Siehe Tabelle 2 für die bei der Berechnung des Silberäquivalents angewandten Zink-, Blei- und Goldgehalte.

2. OBERFLÄCHENNAHE MINERALISIERUNG

- Abschnitt aus nur 70,0 m Bohrlochtiefe

- Massivsulfidmineralisierung

- Starke Pathfinder-Elemente (Arsen, Antimon, Wismut)

3. BETRÄCHTLICHES ENTDECKUNGSPOTENZIAL

- 300 m mit unbebohrten Erzgängen bzw. Strukturen mit hohen Silberwerten an der Oberfläche

Das Zielgebiet DBD umfasst ein Gebiet, in dem in der Vergangenheit Untertage-Kleinbergbau auf der Struktur Soledad betrieben wurde (Abbildung 1). Es wurden keine historischen Bohrungen durchgeführt und es gibt keine Karten der Untertageanlagen.

President Scott Emerson sagte: "Die Bohrungen haben den vielversprechenden Charakter der Zone DBD bestätigt. Für 2026 sind weitere Bohrungen geplant, um die unterschiedlichen Ziele, die im Rahmen der Erkundungsbohrungen identifiziert bzw. bestätigt wurden, vollständig zu erproben. Die Zone DBD befindet sich innerhalb der von Kingsmen angepeilten Erzgang-/Struktursysteme, die in einem in Richtung Nordwesten verlaufenden, etwa 2,5 km langen und etwa 1 km breiten Gebiet vorkommen."

Abbildung 1

Abbildung 2

Es wurden drei Erkundungsbohrlöcher gebohrt. Die Bohrlöcher LC-25-002 und LC-25-003 wurden als Bohrzaun (Fence) östlich der geplanten Untertageanlagen gebohrt. Beide Bohrlöcher durchschnitten brekziöse Zonen, wobei die mächtigste in LC-25-003 vorgefunden wurde. Die Brekzien stimmen mit dem Schnittpunkt eines in Richtung Nordwesten und Nordosten verlaufenden magnetischen Lineaments überein, die den Erzgang bzw. die Struktur Soledad versetzt. Bohrloch LC-25-002 durchschnitt außerdem ein schmales Intervall mit hohem Silbergehalt (679 g/t auf 0,3 m) nahe dem Ende des Bohrlochs, was auf die Entwicklung eines neuen Mineralisierungsbereichs hinweisen könnte. Bohrloch LC-25-003 durchschnitt eine Reihe von erhöhten bis anomalen Goldzonen, einschließlich:

- 0,647 g/t Au auf 0,45 m (30,4-30,85 m)

- 0,437 g/t Au auf 0,4 m (151,85-152,25 m)

- 0,19 g/t Au auf 3,4 m (187,75-191,15 m), einschließlich 0,353 g/t Au auf 1,4 m (187,75-189,15 m)

Diese Abschnitte enthalten kein Silber und weisen möglicherweise auf ein sich in der Tiefe entwickelndes Goldziel hin. Die erhöhten bzw. anomalen Goldwerte in den Bohrlöchern LC-25-002 und LC-25-003 scheinen auf dem Streichen mit dem Abschnitt in LC-25-004 übereinzustimmen (Abbildung 2), was ebenfalls auf ein Einfallen der Mineralisierung nach Osten hindeuten würde.

Bohrloch LC-25-004 wurde gebohrt, um die hohen Silberwerte in Oberflächenproben zu erproben (Abbildung 1). Es durchschnitt 131 g/t Silber und 0,084 g/t Gold auf 3,15 m, einschließlich 292 g/t Silber und 0,185 g/t Gold auf 1,15 m. Der Abschnitt befindet sich unterhalb der Oberflächenproben mit hohem Silbergehalt und weist auf eine oberflächennahe Neigung der Mineralisierung in Richtung Osten hin.

Im Rahmen von Oberflächenproben wurden anomale Silberwerte beim unbebohrten Erzgang bzw. der Struktur Soledad nordwestlich von LC-25-004 identifiziert (Abbildung 1). Der Abschnitt in LC-25-004 bestätigt das Potenzial für die Entdeckung weiterer bedeutsamer Mineralisierungen in diesem Gebiet.

Tabelle 1. Silberäquivalente

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Agäq (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) Pb (%) Zn (%) LC-25-004 70,15 73,30 3,15 241 0,084 131,00 3,09 3,06 einschl. 71,20 72,35 1,15 525 0,185 292,00 7,20 6,00

Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden (https://kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-la-cigarra-project-chihuahua-mexico) auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt.

Abbildung 5

Tabelle 2. Analyseergebnisse

Die wahre Mächtigkeit kann derzeit nicht bestimmt werden, und die angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrintervalle.

Tabelle 3 - Bohrlochkoordinaten

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhe Azimut Neigung Ende des Bohrlochs LC-25-002 464161 2964857 1634 190 -50 201,00 LC-25-003 464161 2964857 1634 190 -70 200,35 LC-25-004 464122 2964879 1634 200 -45 203,45

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrkerne (HQ-Durchmesser) wurden geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wurde mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wurde in Beutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wurde in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben wurden vor der Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben wurden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua geschickt, wo nach einer Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) eine Multielement- und Goldanalyse mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) durchgeführt wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung zertifizierter Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im zentralmexikanischen Silbergürtel und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara. Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen: https://www.kingsmenresources.com/area-history.

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Zuletzt haben Bohrungen bei Las Coloradas neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Entwicklungszug verdeutlicht. Im Projekt Almoloya ist auf Grundlage historischer Bohrungen, umfangreicher Untertagearbeiten und mehrerer Gangsysteme sehr wahrscheinlich mit einer in Erzgängen eingebetteten Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte zu rechnen. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Für das Board

"Scott Emerson"

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604- 685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Instagram und X

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82477Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82477&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA49639T3001Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.