Mit einer Bewertung von 1,8 Milliarden US-Dollar und unterstützt von L 2 Point und Pure Storage skaliert das Unternehmen AI-first-Cloud-Storage, um den rasant steigenden Anforderungen moderner Daten gerecht zu werden

Das Hot-Cloud-Storage-Unternehmen Wasabi Technologies, erhält neue Investments über 70 Millionen US-Dollar. Geleitet wurde die Finanzierungsrunde von L2 Point Management. Pure Storage und bestehende Investoren, darunter Fidelity Management Research Company, waren außerdem beteiligt. Mit der neuen Finanzierungsrunde steigt Wasabis Bewertung auf 1,8 Milliarden US-Dollar bei einer Gesamtfinanzierung von 600 Millionen US-Dollar. Das Kapital wird verwendet, um die Expansion von Wasabi in den Bereich der KI-Infrastruktur zu beschleunigen, die globale Präsenz des Unternehmens auszubauen und das Produktportfolio zu erweitern. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsenden Datenanforderungen von Unternehmen und KI-Entwicklern weltweit.

"Wir entwickeln Cloud- Storage stetig weiter, damit auch datenintensive Workloads wie generative KI und autonome Systeme zuverlässig laufen", sagt David Friend, Mitbegründer und CEO von Wasabi Technologies. "Die Finanzierung unterstreicht die starke Marktposition von Wasabi und unser kontinuierliches Wachstum in einem Markt, in dem Unternehmen und KI-Entwickler gleichermaßen nach einer besseren, planbareren Alternative zu den Hyperscalern suchen."

Seit 2017 revolutioniert Wasabi das Cloud-Storage-Modell mit seinem Flaggschiffprodukt Hot Cloud Storage, das vielseitigen, kostengünstigen Storage ohne Egress-Gebühren oder API-Anfragen bietet. Das Unternehmen erweiterte sein KI-Portfolio mit Wasabi AiR, einem Hot-Cloud-Storage mit KI-gestützter Metadaten-Kennzeichnung, und Wasabi Fire, einer NVMe-Speicherklasse für rechenintensive KI- und ML-Schulungen, Echtzeit-Inferenz, Datenprotokollierung und Medienpipelines ohne Datenausgang oder versteckte Kosten. Wasabi stärkt die Datensicherheit durch Funktionen wie Multi-User-Autorisierung und Covert Copy. Die zum Patent angemeldete Lösung schützt kritische Daten ransomware-resistent, sodass sie selbst bei einem Angriff weder eingesehen noch verändert werden können.

"Das Thema Datenspeicherung bekommt vielleicht nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie GPUs, aber ohne ihn ist der Einsatz von KI-Tools und -Technologien nicht möglich", sagt Kerstin Dittmar, geschäftsführende Gesellschafterin und Chief Investment Officer von L2 Point. "Die innovativen Lösungen von Wasabi tragen dazu bei, Storage sowohl leistungsstark als auch erschwinglich zu machen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Wasabis Entwicklung spiegelt das beschleunigte, KI-getriebene Datenwachstum sowie den Wandel der Branchenanforderungen wider, da Unternehmen zunehmend versuchen, ihre Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die Investition von Pure Storage vertieft die Zusammenarbeit zwischen zwei Storage-Innovatoren und bündelt ihre Stärken, um der steigenden Nachfrage in diesen Bereichen gerecht zu werden.

"KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten verwalten und speichern. Wasabi stellt einen skalierbaren, kostengünstigen Cloud-Storage bereit, der für KI-fähige Datenumgebungen entwickelt wurde, ohne zusätzliche Komplexität oder unvorhersehbare Kosten zu verursachen", sagt Krishna Gidwani, Vice President, Strategy and Corporate Development, Pure Storage. "Mit unserer Investition arbeiten wir auf ein gemeinsames Ziel hin: die KI-Infrastruktur der nächsten Generation aufzubauen, die intelligent konzipiert und einfach zu implementieren und zu betreiben ist."

Mit mehr als drei Exabyte verwalteter Daten und 16 globalen Regionen arbeitet Wasabi mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Backup, Cyber-Resilienz, Medien und Unterhaltung sowie Unternehmenstechnologie zusammen und unterstützt gleichzeitig KI-Unternehmen und Datenabruf-Workloads, die eine kostengünstige Archivierung erfordern. Kunden auf der ganzen Welt wie iHeartMedia, die Boston Red Sox, der Liverpool Football Club, Toshiba und Ivy-League-Universitäten wie Cornell vertrauen Wasabi den Schutz ihrer kritischen Daten an, damit sie sich auf Innovationen konzentrieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter wasabi.com.

Über Wasabi Technologies

Wasabi gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Technologiebranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu speichern, indem es Cloud-Storage erschwinglich, berechenbar und sicher macht. Mit Wasabi erhalten visionäre Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu nutzen, wann immer sie wollen, ohne mit unvorhersehbaren Gebühren oder Anbieterbindung konfrontiert zu werden. Stattdessen können sie mit dem am schnellsten wachsenden Ökosystem unabhängiger Cloud-Anwendungspartner die besten Lösungen der Branche entwickeln. Kunden und Partner auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Wasabi ihnen dabei hilft, ihre Daten zu nutzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie wasabi.com, um mehr zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260113546429/de/

Contacts:

Tyto PR

Nina Lorenz, nina.lorenz@tytopr.com