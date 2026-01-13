Dass Microsoft Windows 11 zu einer KI-nativen Plattform ausbauen will, freut nicht alle Nutzer:innen. Zumal die KI-Funktionen bisher eher schlecht als recht funktionieren -Â Stichwort: "Microslop". Ein Kurzvideo gibt Kritiker:innen neue Munition. Microsoft will die aktuelle Version seines Betriebssystems Windows 11 offenbar mit aller Vehemenz in eine KI-native Plattform umwandeln, inklusive Tools wie Copilot und KI-Agenten. Kritiker:innen monieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n