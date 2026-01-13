EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nordex SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nordex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort: http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort: https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort: http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort: https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Internet:
|www.nordex-online.com
