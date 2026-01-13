Nach einem Anstieg von etwa 20 % seit unserem letzten Update handelt TKMS nun nahe unserem DCF-basierten fairen Wert. Diese Bewegung wurde überwiegend durch geopolitische Schlagzeilen und erneute Spekulationen über Indien angetrieben, anstatt durch neue fundamentale Entwicklungen. Der potenzielle Auftrag für U-Boote im Wert von etwa 7 Mrd. Euro aus Indien ist wohlbekannt und wurde bereits in unserem Initiationsbericht als gesichert eingestuft, wobei die Erwartungen in unser Modell voll einfließen. Obwohl die Projektstruktur die politische Akzeptanz unterstützt, bleibt die kurzfristige Marge nur eingeschränkt sichtbar. Die erhöhten geopolitischen Spannungen steigern die Sensibilität des Sektors, werden jedoch wahrscheinlich nicht zu einem schnelleren Auftragseingang führen, da die Beschaffungszyklen lang und die Auftragsbücher bereits voll sind. Da die Prognosen unverändert bleiben und die grundlegende These intakt ist, stufen wir die Aktie von BUY auf HOLD herab, belassen das Kursziel bei 102 EUR und sehen weiteres Potenzial abhängig von zusätzlichen Order wins, wie beispielsweise in Kanada, oder mehr Klarheit bezüglich GNYK. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
