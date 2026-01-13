Wien (www.fondscheck.de) - In Daniel Arndts Abteilung wird entschieden, welche Investmentprodukte auf der Empfehlungsliste des Münchner Maklerpools Fonds Finanz landen. Er analysiert Fonds, mit denen Anleger auf die Rally der Edelmetallminen setzen können, so die Experten von "FONDS professionell"."Man stelle sich vor, es regnet Geld, aber keiner greift zu", ziehe Daniel Arndt, Abteilungsleiter Investment beim Maklerpool Fonds Finanz, einen Vergleich. "Obwohl Goldminen-Investments florieren, wurde 2025 kaum in diese Branche investiert." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
