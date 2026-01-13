Dortmund (ots) -Zur Energiewende gibt es keine sinnvolle Alternative - doch das bedeutet nicht, dass ein Scheitern ausgeschlossen ist. Damit es nicht dazu kommt, investiert Oliver vom Lehn mit der Connected Dots Holding GmbH in Projekte zum Ausbau der dezentralen Energieversorgung und vernetzt dabei alle Beteiligten, um mit der Umsetzung schneller voranzukommen und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen sicherzustellen. Warum die neueste Erwerbung der Holding eine große Bedeutung für die betroffenen Regionen hat und wie die Projekte gemeinsam mit der Apricus Solar AG realisiert werden, erfahren Sie hier.Bei einem Blick in die Medien kann leicht der Eindruck entstehen, dass es mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland nicht so recht vorangeht. Es ist von fehlenden Netzkapazitäten und Infrastrukturproblemen die Rede, die Milliarden-Investitionen erfordern, während Unternehmen und Verbraucher durch hohe Strompreise belastet werden. Zudem regt sich in manchen Gegenden Widerstand gegen Windkraftanlagen, wobei sich die Genehmigungsverfahren ohnehin in die Länge ziehen. Könnte die Energiewende tatsächlich misslingen? "Wir stehen zumindest vor großen Herausforderungen, die wir letztlich gemeinsam bewältigen müssen", sagt Oliver vom Lehn, geschäftsführender Gesellschafter der Connected Dots Holding GmbH. "Dabei ist insbesondere die Nord-Süd-Trasse ein Problem, die Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren soll. Wir können uns leicht vorstellen, was eine weitere Verzögerung des Baus für ein wirtschaftlich starkes Bundesland wie Bayern bedeutet: Steigende Energiekosten und die Unsicherheit über die Versorgungslage dürften zur Abwanderung energieintensiver Industrien führen.""Nun ist der Gedanke der Erneuerbaren Energien ursprünglich ohnehin mit einer dezentralen Versorgung verknüpft", fügt Oliver vom Lehn hinzu. "Es muss nicht jeder Haushalt komplett autark sein, doch der Strom sollte dort produziert werden, wo er gebraucht wird. Wir setzen deshalb auf regionale Anlagen, die nicht nur Energiesicherheit gewährleisten, sondern ab einer gewissen Größenordnung auch einen sozialen Impact haben." Die Connected Dots Holding GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich im Bereich der Erneuerbaren Energien engagiert, indem sie in Projektgesellschaften und Unternehmen investiert, ohne selbst operativ tätig zu werden. Oliver vom Lehn verfolgt einen umfassenden Ansatz und deshalb enthält das Portfolio der Holding Beteiligungen an Gesellschaften, die mit der Projektentwicklung, mit dem Anlagenbau und dem Betrieb von Energieanlagen beschäftigt sind. Wenn die bisher bekannten Großprojekte vor allem in der Region Dortmund angesiedelt waren, kommt nun eine bedeutende Unternehmung in Bayern hinzu. Realisiert werden die Pläne in Zusammenarbeit mit der Apricus Solar AG, einem renommierten Anlagenbauer, der mehr als zehn Jahre Erfahrung mit der Errichtung von gewerblichen Solarkraftwerken hat.Strategische Expansion: Die Connected Dots Holding GmbH investiert in BayernUm die Produktion von Erneuerbaren Energien in Deutschland voranzubringen, hat die Connected Dots Holding GmbH ein bedeutendes Photovoltaik-Projektportfolio in Bayern erworben. Die Transaktion umfasst Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 50 Megawatt und macht eine entscheidende Erweiterung des Engagements der Gesellschaft im Bereich der dezentralen Energieversorgung aus. Mit der achtstelligen Investition soll der gezielte Ausbau von Freiflächensolarprojekten ermöglicht werden, die zu einer nachhaltigen Transformation der regionalen Stromproduktion führen. "Dieses Projektportfolio ist ein wichtiger Meilenstein für die Connected Dots Holding GmbH", betont Oliver vom Lehn. "Mit der Transaktion unterstreichen wir unsere Fähigkeit, großflächige Solarprojekte strategisch zu entwickeln und effizient umzusetzen."Neben der ökologischen Relevanz haben die Projekte auch einen erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Impact, da sie zur regionalen Wertschöpfung und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Die Sicherheit bei der Versorgungslage wird Unternehmen mit energieintensiver Produktion in der Region halten. Zudem entstehen weitere hochwertige Jobs rund um die Solarkraftwerke, die den Lebensunterhalt vieler Familien langfristig garantieren. Darüber hinaus sind am Bau der Anlagen auch zahlreiche regionale Firmen beteiligt. Für Oliver vom Lehn sind alle Aspekte gleich wichtig, denn sie zeigen, dass die Investitionen in Erneuerbare Energien ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und der Zukunftsfähigkeit des Landes sind.Der Ansatz der Connected Dots Holding GmbHDie Connected Dots Holding GmbH steht für eine planvolle Verknüpfung von Ressourcen, Know-how und Kapital, um eine erfolgreiche Entwicklung von Energieprojekten zu ermöglichen. Der Name "Connected Dots" spiegelt dabei einen Ansatz wider, bei dem es darum geht, die verschiedenen Akteure im Bereich der Erneuerbaren Energien miteinander zu vernetzen. "Als Beteiligungsgesellschaft konzentrieren wir uns nicht auf einen einzelnen Punkt im Prozess, sondern bilden ihn von der ersten Idee über den Bau der Anlage bis zu ihrem Betrieb ab", erklärt Oliver vom Lehn. "Was dabei an technischem Wissen und wirtschaftlicher Kompetenz zusammenkommt, bringt uns einen klaren Vorsprung gegenüber anderen Investitionsgesellschaften".Die Connected Dots Holding GmbH besitzt keine eigenen Anlagen, sie hält vielmehr Unternehmensanteile an Firmen, die geeignete Assets verwalten. Zu den Beteiligungen der Gesellschaft gehören neben weiteren Streu- oder Minderheitsbeteiligungen die Solarkraftwerk Dortmund GmbH, die Solarkraftwerk Vlotho GmbH und die VLS Solarkraftwerk GmbH. Dabei betreibt die Solarkraftwerk Dortmund GmbH beispielsweise eine Dachanlage in der Stadt, die bei 12.000 Quadratmetern Fläche eine CO2-Ersparnis von 720 Tonnen im Jahr ermöglicht. Die Anlage in Dortmund wurde wie viele andere Projekte in enger Zusammenarbeit mit der Apricus Solar AG realisiert. Auch beim Photovoltaik-Projektportfolio in Bayern wird der erfahrene Anlagenbauer mit an Bord sein.Die Kooperation mit der Apricus Solar AGDie Apricus Solar AG ist seit mehr als zehn Jahren erfolgreich am Markt tätig und hat sich auf Photovoltaiklösungen für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das Unternehmen plant, baut und betreut großflächige Dach- und Freiflächenanlagen, die weit über Standardlösungen hinausgehen, und sorgt damit für eine nachhaltige Senkung der Energiekosten und eine größere Unabhängigkeit von externen Energieversorgern. Dabei versteht sich der Anlagenbauer als zuverlässiger Partner seiner Kunden und als Vorreiter in einer Branche, in der die technische Entwicklung nicht zum Stillstand kommt. Die Apricus Solar AG arbeitet regelmäßig für die Projekte der Connected Dots Holding GmbH. Wie eng sich die Kooperation gestaltet, zeigt sich schon daran, dass Oliver vom Lehn gleichzeitig Hauptaktionär der Apricus Solar AG ist.Nachhaltige Energieversorgung und strategische WeiterentwicklungDurch das umfangreiche Photovoltaik-Projektportfolio in Bayern kann die Connected Dots Holding GmbH ihre Position als bedeutender Akteur im Bereich der Erneuerbaren Energien festigen. Die Integration dieser neuen Projekte in das Portfolio zeigt aber auch die langfristige Strategie der Holding, die auf gesundes Wachstum und eine Stärkung von Partnern wie der Apricus Solar AG ausgelegt ist. "Wir wollen als Beteiligungsgesellschaft eine zentrale Rolle beim Ausbau der dezentralen Energieversorgung in Deutschland spielen", sagt Oliver vom Lehn abschließend. "Wir können das, weil bei uns nicht nur das Kapital, sondern auch das technische Know-how und der wirtschaftliche Verstand zu Hause sind."