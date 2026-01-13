Daimler Truck ordnet den Vertrieb für Lkw von Fuso in Europa neu. Die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation wird künftig mit der Emil Frey Group als Generalvertriebspartner in 21 europäischen Ländern zusammenarbeiten - darunter auch in Deutschland. Das bisherige Händler- und Werkstattnetz von Fuso spannt sich über 32 europäische Länder. Auf der Webseite von Fuso Trucks heißt es, dass man für Verkauf und Service rund um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net