Zalando Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.01.26

Das dritte Quartal 2025 ist für Zalando erfolgreich verlaufen. Im Jahresvergleich konnte der Modekonzern sowohl die Zahl der aktiven Kunden als auch den Umsatz deutlich steigern. Zusätzliche Effizienzgewinne ergeben sich aus der fortschreitenden Integration von ABOUT YOU. Diese wirkt sich insbesondere auf die Logistikstruktur aus und führt zu spürbaren Kosteneinsparungen. Insgesamt bestätigt sich damit eine solide operative Entwicklung, die die aktuelle Zalando Prognose stützt.

Operativ stark, Prognose bestätigt: Zalando verzeichnet im Jahresvergleich ein deutliches Umsatz- und GMV-Wachstum und bestätigt die Gesamtjahresprognose 2025. Die Integration von ABOUT YOU stärkt die Effizienz, insbesondere durch Einsparungen in der Logistik.

Bewertung attraktiv, mittelfristiges Potenzial: Trotz der verbesserten Fundamentaldaten gilt die Aktie weiterhin als stark unterbewertet. Bei erfolgreicher Etablierung über der SMA200 eröffnet sich mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial.

Charttechnisch neutral mit positiver Tendenz: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart zeigt sich eine Stabilisierung. Solange zentrale Unterstützungen halten, überwiegt eine seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Entwicklung mit leicht höherer Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario.

Fundamentaldaten zur Zalando Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 25,84 EUR Marktkapitalisierung 6,70 Mrd. EUR Umsatz 2024 10,57 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 32,12 % KGV 18,47 4-Wochen-Performance +1,06 % Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2025* 0,00 % Branche Bekleidung

Parkettgeflüster - Strategische Neuausrichtung der Logistik

Ende der vergangenen Woche hat Zalando angekündigt, das Logistikzentrum in Erfurt zum Jahresende 2025 zu schließen. Rund 2.700 Mitarbeitende wären von dieser Maßnahme betroffen. Hintergrund ist die Neuausrichtung der europaweiten Logistikstruktur nach der Übernahme von ABOUT YOU im Vorjahr.

Für die betroffenen Beschäftigten wird derzeit ein Sozialplan ausgearbeitet. Zudem werden Versetzungen an andere Standorte, unter anderem nach Gießen, angeboten. Das Logistikzentrum in Erfurt, eröffnet im Jahr 2012, ist bislang der einzige konzerneigene Standort in Ostdeutschland. Nach Abschluss der Restrukturierung sollen künftig 14 Logistikzentren in sieben Ländern verbleiben.

Geschäftsentwicklung Q3 2025 - Zalando bestätigt Prognose

Im dritten Quartal 2025 konnte Zalando das Bruttowarenvolumen im Jahresvergleich um 21,6 - auf 4,2 Mrd. EUR steigern. Der Umsatz legte im selben Zeitraum um 26,5 - auf 3,0 Mrd. EUR zu.

Das bereinigte EBIT verbesserte sich leicht von 93 Mio. EUR auf 96 Mio. EUR. Aufgrund der robusten Entwicklung in den ersten drei Quartalen bestätigte das Management die Zalando Prognose für das Gesamtjahr 2025. Erwartet wird:

Umsatzwachstum: +4 - bis +7 %

Bereinigtes EBIT: 550 Mio. EUR bis 600 Mio. EUR

Chartcheck - Tageschart der Zalando Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Zalando Aktie Anfang bzw. Mitte August stabilisieren konnte und die Schwächephase der Vormonate konsolidierte. Anfang September gelang ein Anstieg über die Marke von 25 EUR. Zwar konnte sich der Kurs zeitweise über die SMA50 (aktuell 23,79 EUR) schieben, jedoch fehlte zunächst die Dynamik für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Mehrfach lief die Aktie zurück an die SMA20 (aktuell 24,62 EUR), die zeitweise als Support fungierte. Nach einem zwischenzeitlichen Rückfall unter SMA20 und SMA50 gelang Ende November erneut der Sprung über beide Durchschnittslinien. Die letzten Handelstage zeigen eine Stabilisierung, wobei SMA20 und SMA50 den Kurs unterstützten.

Einschätzung Tageschart - Prognose: neutral

Ein nachhaltiger Anstieg in Richtung SMA200 (aktuell 27,08 EUR) wäre technisch positiv zu werten. Eine bullische Interpretation würde sich jedoch erst ergeben, wenn sich der Kurs per Tagesschluss über dem offenen GAP bei 28,51 EUR etablieren kann. In diesem Szenario liegen die übergeordneten Kursziele bei 36,75 EUR und 40,00 EUR....

