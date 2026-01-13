Die Stromkosten in den USA steigen - und Microsoft zieht jetzt die Notbremse. Der Tech-Gigant will für seinen eigenen Energieverbrauch zahlen, um Verbraucher zu entlasten. Damit reagiert das Unternehmen auf massiven politischen Druck und wachsenden Unmut in der Bevölkerung.Microsoft übernimmt Stromkosten für eigene KI-Rechenzentren Microsoft will künftig sämtliche Stromkosten für den Betrieb seiner Rechenzentren in den USA selbst tragen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de