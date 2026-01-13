Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum läuft gerade richtig heiß. Die Blockchain verarbeitet mehr Transaktionen als jemals zuvor, und die Zahl der aktiven Nutzer schießt durch die Decke. Nur der Kurs bleibt momentan etwas auf der Strecke. Mehr als 811.500 aktive Adressen Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Über 811.500 aktive Adressen im 7-Tage-Durchschnitt hat das Ethereum-Netzwerk mittlerweile erreicht. Das ist ein neuer Rekord. Marktexperte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
