Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat ein neues Factsheet für Finfluencer veröffentlicht. Darin finden sich mehrere Hinweise für Personen, die in sozialen Medien Inhalte zu Finanzprodukten oder -dienstleistungen veröffentlichen. Der Vermittlerverband BVK hat sich bereits geäußert. Der Umgang mit Finfluencern ist in den letzten 18 Monaten zu einem "Hot Topic" geworden. Vor allem junge Menschen informieren sich verstärkt in den sozialen Medien über die Themen Altersvorsorge und Geldanlage, eben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact