Grayscale nimmt BONK ins Visier: Meme-Coin vor institutionellem Durchbruch?

Grayscale Investments hat BONK in seine Liste potenzieller Kandidaten für zukünftige Investment-Produkte wie Trusts oder ETFs aufgenommen. Die Aufnahme in die "Assets Under Consideration"-Liste signalisiert, dass das große institutionelle Asset-Management-Unternehmen BONK aktiv prüft - zusammen mit anderen Tokens wie BNB oder HYPE. Dies könnte langfristig Vertrauen schaffen und zusätzliche Nachfrage in den Markt bringen, auch wenn ein konkreter Produktlaunch noch von regulatorischen Genehmigungen und Liquidität abhängt. Die Entwicklung passt zur Strategie von Grayscale, die Produktpalette jenseits von Bitcoin und Ethereum auszuweiten.

Institutionelles Interesse an BONK wächst

Die Erwähnung von BONK auf einer institutionellen Watchlist zeigt ein wachsendes Interesse großer Vermögensverwalter an nicht-traditionellen Krypto-Assets. Solche Listen dienen als Frühwarnsysteme und prüfen Projekte technisch, rechtlich und liquiditätsbezogen.

Ein zukünftiger Grayscale-Produktstatus wäre ein starkes Signal in einem spekulativen Segment. Es könnte die Wahrnehmung von BONK verändern und mittel- bis langfristig zusätzliche Nachfrage schaffen, vorausgesetzt konkrete Produkte entstehen.

Überarbeitete Preisszenarien für 2026

Im Bull Case könnte ein institutionelles Produkt wie ein Trust oder ETF signifikante Nachfrage erzeugen. Kombiniert mit einem stabilen Bitcoin-Trend und Fokus auf Meme-Assets wäre ein Anstieg in den Bereich um 0,000023-0,000030+ US-Dollar denkbar.

Im Base Case bleibt BONK im institutionellen Radar, ohne Produktlaunch. Der Token bleibt primär von Retail und Meme-Rotation abhängig und pendelt in der Spanne von ca. 0,000010-0,000014 US-Dollar.

Best Wallet Token Presale als High-Beta-Alternative

Best Wallet Token positioniert sich als Next-Gen-Crypto-Wallet mit Fokus auf mobile UX, Non-Custodial-Setup und Features wie Fireblocks MPC-CMP-Integration, Multi-Wallet-Portfolios, Upcoming-Tokens-Portal für Presale-Käufe sowie DEX-Aggregator über 50+ Chains.

Der Presale liegt bei 0,026015 US-Dollar pro Token und hat 18.217.633,91 US-Dollar eingesammelt. 8 Prozent der Token-Allokation sind für Rewards reserviert, Staking ist bereits im Presale möglich.

Direkt zur Best Wallet Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.