XRP vor der Explosion? Gemini prophezeit massiven Ausbruch im Q1 2026

XRP notiert derzeit in einer Schwächephase und liegt deutlich unter früheren Höchstständen. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bleibt die Stimmung in Teilen der Community weiter optimistisch. Die KI Gemini sieht für die kommenden drei Monate eine Phase massiver Neubewertung und prognostiziert einen dynamischen Kursanstieg. Das Szenario basiert auf institutioneller Nachfrage, politischen Entwicklungen in den USA und technischer Chartstruktur.

Explosives Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage

Gemini erwartet für Januar 2026 einen Start bei etwa 2,10 US-Dollar in einem Umfeld institutioneller Gier. US-Spot-ETFs sollen das verfügbare Angebot schneller absorbieren, als Alt-Halter ihre Bestände liquidieren können. Dies schafft ein explosives Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.

Im Februar wird die politische Wende in den USA zum entscheidenden Katalysator. Die erwartete Neubesetzung der SEC-Spitze löst die letzte regulatorische Unsicherheit auf. Gemini prognostiziert einen Ausbruch über die 3,00-Dollar-Marke, wobei XRP zunehmend als Kerninfrastruktur des digitalen Zahlungsverkehrs gehandelt wird.

Bitcoin Hyper Presale als parallele Wachstumsstory

Während Privatanleger sich zunehmend von XRP abwenden, richten sie ihren Fokus verstärkt auf Alternativen mit höherem wahrgenommenen Potenzial. Bitcoin Hyper arbeitet an einer Layer-2-Lösung, die Bitcoin tief in dezentrale Anwendungen integrieren soll. Nutzer sollen ihre Coins künftig in DeFi-Protokollen, Kreditmärkten oder automatisierten Finanzdiensten einsetzen können.

Der $HYPER-Token bildet das wirtschaftliche Rückgrat der Hyper Chain und ist derzeit im Presale erhältlich. Er dient als operativer Netzwerk-Token für Transaktionsgebühren, Staking-Mechanismen und den Betrieb dezentraler Anwendungen. Der laufende Vorverkauf hat bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar umgesetzt.

