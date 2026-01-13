Charlie's Holdings, Inc.: Charlie's Holdings unterzeichnet Vereinbarung mit IKE Tech zur Vermarktung von bahnbrechenden, altersbeschränkten Vapes, die den Bedenken der FDA hinsichtlich des Zugangs für Jugendliche Rechnung tragen

SBX Product Line Will Feature First-Ever AI-Powered Blockchain-Based Age-Gating System for Vape Products

IKE's patented biometric BLE Bluetooth chip and blockchain-based app will enable Charlie's to ensure that underage individuals will not be able to activate or utilize the Company's age-gated products.

The IKE Licensing Agreement provides CHUC with a first mover advantage in youth access prevention (one of the FDA's top priorities) and a three-year exclusivity period for age-gated nicotine analogue products.

Charlie's will test market the IKE age-gating system this spring with the Company's popular SBX nicotine analogue product line; simultaneously, Charlie's intends to incorporate the revolutionary technology into its PACHA branded Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS).

COSTA MESA, Kalifornien / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / Charlie's Holdings, Inc. (OTCQB:CHUC) ("Charlie's" oder das "Unternehmen"), ein Branchenführer im Bereich hochwertiger Vapor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Lizenzvereinbarung mit IKE Tech LLC ("IKE") unterzeichnet hat, um das erste KI-gestützte Blockchain-basierte Altersüberprüfungssystem für Vape-Produkte in den Vereinigten Staaten zu vermarkten.

E-Zigaretten und ähnliche Vapor-Produkte gelten allgemein als risikoärmere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten. Dementsprechend hat die Nutzung von E-Zigaretten in den Vereinigten Staaten in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen, während die Raucherquote bei herkömmlichen Zigaretten zurückgegangen ist. Befürworter des öffentlichen Gesundheitswesens begrüßen diese Entwicklung.

80-90 % der erwachsenen Konsumenten bevorzugen aromatisierte Vapor-Produkte.

Sowohl die E-Zigarettenindustrie als auch Gesundheitsbehörden haben erkannt, dass 80 bis 90 % der erwachsenen Konsumenten aromatisierte Vapor-Produkte gegenüber Tabak-, Menthol- oder "klaren" Aromen bevorzugen, und verstehen, dass die meisten erwachsenen Zigarettenraucher weiterhin traditionelle Verbrennungsprodukte verwenden werden, wenn aromatisierte Vapor-Produkte nicht verfügbar sind. Ausgehend von der Annahme, dass aromatisierte Vapor-Produkte für Jugendliche besonders attraktiv sein können - und dass die Priorität für die öffentliche Gesundheit in der Prävention des Nikotinkonsums durch minderjährige Verbraucher liegen muss - hat die FDA bislang kein einziges aromatisiertes Vapor-Produkt für den Verkauf in den Vereinigten Staaten zugelassen .

Kalifornien, Massachusetts, Teile des Bundesstaates New York und viele andere Regionen im ganzen Land haben ebenfalls erhebliche Beschränkungen oder sogar Verbote für aromatisierte ENDS-Produkte verhängt. Diese Verbote haben zu einer explosionsartigen Zunahme illegaler ausländischer Produkte, zu Verwirrung unter den Einzelhändlern und leider auch dazu geführt, dass legale aromatisierte Produkte für viele erwachsene Zigarettenraucher, die lieber auf weitaus weniger schädliche (aromatisierte) Vapes umsteigen würden, nicht mehr zur Auswahl stehen.

In diesem Umfeld ist es offensichtlich, dass die einzige Möglichkeit, erwachsenen Rauchern die von ihnen gewünschten aromatisierten Vapor-Produkte anstelle der weitaus schädlicheren brennbaren Zigaretten anzubieten, darin besteht, aromatisierte Vapor-Produkte mit einer "Altersbeschränkung" zu versehen, um die Möglichkeit auszuschließen, dass minderjährige Verbraucher die Geräte aktivieren oder verwenden können.

Zahlreiche Unternehmen der Vapor-Produktionsindustrie haben Jahre und Millionen von Dollar für die Entwicklung von Altersbeschränkungssystemen aufgewendet. Die meisten dieser Systeme verfügen jedoch nicht über eine "kontinuierliche Altersüberprüfung" (und können daher dazu führen, dass ein Produkt mit unwirksamer Altersüberprüfung von einem erwachsenen Verbraucher gekauft und anschließend von einer minderjährigen Person verwendet wird) oder der Mechanismus zur Altersüberprüfung ist so komplex und umständlich, dass das Gerät kommerziell nicht realisierbar ist. Darüber hinaus hat bis heute kein Vapor-Produkt mit Altersbeschränkung die FDA-Zulassung für den Verkauf auf dem US-Markt erhalten.

Kontinuierliche Altersbeschränkung ist das einzige wirksame Mittel, um die Nutzung durch Jugendliche zu verhindern.

Charlie's altersbeschränktes Einweg-Vape-Gerät SBX nutzt die patentierte Technologie von IKE und verhindert, dass minderjährige Verbraucher das Gerät aktivieren oder verwenden, indem es BLE-fähige Chips und biometrische Authentifizierung nutzt, um das Gerät kontinuierlich und in Echtzeit zu kontrollieren.

In einer multizentrischen Studie zur Validierung menschlicher Faktoren (Human Factors Validation Study), die darauf ausgelegt war, (i) die Wirksamkeit bei der Verhinderung des Zugangs Minderjähriger zu ENDS-Produkten, (ii) die Benutzerfreundlichkeit und (iii) die Sicherheit zu bewerten, zeigten folgende Ergebnisse:

100 % der Nutzer haben die Altersüberprüfung erfolgreich abgeschlossen

0 % der minderjährigen Nutzer konnten ein Gerät aktivieren

100 % der Geräte wurden nach einer Zeit der Inaktivität oder dem Verlust des Bluetooth-Signals deaktiviert

91 % bewerteten die App als "extrem einfach" oder "sehr einfach" zu bedienen

Fehler traten nur bei 1 % der versuchten Tasks auf

Die Ergebnisse der Human Factors Validation Study bestätigen, dass das IKE-Altersbeschränkungssystem den Zugang von Minderjährigen wirksam verhindert und Erwachsenen eine äußerst benutzerfreundliche Erfahrung bietet. Die vollständigen Ergebnisse der Studie werden auf clinicaltrials.gov veröffentlicht, die Zusammenfassung finden Sie unter https://www.iketech.com/clinical-trials/protocols.

Charlie's wird das IKE-Altersbeschränkungssystem in diesem Frühjahr mit einer speziellen Produktlinie des beliebten Nikotinanaloga-Produkts SBX des Unternehmens auf dem Markt testen. Gleichzeitig beabsichtigt Charlie's, die revolutionäre Technologie in seine elektronischen Nikotinabgabesysteme (ENDS) der Marke PACHA zu integrieren.

"Es besteht ein großer Bedarf an Technologien, die die Bedenken der FDA hinsichtlich des Zugangs für Jugendliche ausräumen oder berücksichtigen können... Das bedeutet, dass es einen Markt mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar für aromatisierte Vapes gibt, die für Minderjährige nicht funktionsfähig sind", erklärte Henry Sicignano, Präsident von Charlie's. "Wir glauben, dass Charlie's das erste Unternehmen sein könnte, das der FDA nachweisen kann, dass aromatisierte Vapes mit Altersbeschränkung tatsächlich "für den Schutz der öffentlichen Gesundheit geeignet" sind. Ein solcher Erfolg wäre nicht nur für Charlie's bahnbrechend, sondern würde auch die gesamte Branche verändern."

John Patterson, Präsident von IKE Tech, erklärte: "IKE erstellt weltweit einen Entwurf für verantwortungsbewusstes Vapen. Unsere Vereinbarung mit Charlie's ist eine Branchenneuheit hinsichtlich des Einsatzes proprietärer Technologien, die die öffentliche Gesundheit schützen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ermöglichen und ein nachhaltiges Branchenwachstum fördern. Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Charlie's entschieden, weil die nikotinfreie SBX-Produktlinie von Charlie's den sofortigen Einsatz von Altersbeschränkungstechnologie auf dem US-Markt ermöglicht, noch bevor die üblichen PMTA-Fristen ablaufen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis dafür, dass die Branche Hersteller, Regulierungsbehörden und Innovatoren zusammenbringen kann, um Jugendliche zu schützen, die Lieferkette zu sichern und einen verantwortungsvollen Zugang für Erwachsene zu gewährleisten."

"Wir glauben, dass die Altersbeschränkung sowohl eine verantwortungsvolle Geschäftspraxis als auch ein bedeutender Wettbewerbsvorteil für Charlie's ist", kommentierte Ryan Stump, Chief Operating Officer von Charlie's. "Durch die freiwillige Altersbeschränkung für ein Produkt, das keiner FDA-Zulassung bedarf, wird Charlie's den Gesundheitsbehörden - und den auf Compliance bedachten nationalen Convenience-Store-Ketten - zeigen, dass das Unternehmen sich uneingeschränkt für die Einhaltung der Vorschriften und die Verhinderung des Zugangs für Jugendliche einsetzt."

Über Charlie's Holdings, Inc.

Charlie's Holdings, Inc. (OTCQB:CHUC) ist ein Branchenführer im Bereich hochwertiger Vapor-Produkte. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit über die Tochtergesellschaft Charlie's Chalk Dust, LLC an ausgewählte Distributoren, Fachhändler und externe Online-Wiederverkäufer verkauft. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Portfolio an Markenstilen, Geschmacksprofilen und innovativen Produktformaten entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Charlie's unter: Chuc.com und den Marken-Websites des Unternehmens: sbxvape.com, CharliesChalkDust.com, enjoypachamama.com und Pacha.co.

Über IKE Tech LLC

IKE Tech LLC ist ein Joint Venture zwischen Ispire Technology Inc., Touch Point Worldwide Inc. (firmierend unter dem Namen Berify) und Chemular Inc. IKE hat sich der Weiterentwicklung von Identitäts- und Altersüberprüfungssystemen (IAV) der nächsten Generation für ENDS-Geräte verschrieben. Sein patentiertes BLE-System-on-a-Chip ermöglicht es Herstellern, anpassbare, interoperable Zugangskontrollen in Vapor-Geräte zu integrieren, um die autorisierte Nutzung durch Erwachsene sicherzustellen und den Zugang von Jugendlichen durch mobile Echtzeit- und biometrische Authentifizierung zu verhindern.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Gesamtgeschäft des Unternehmens, bestehende und erwartete Märkte sowie Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Umsätze und Ausgaben. Begriffe wie "erwarten", "voraussehen", "sollten", "glauben", "anstreben", "prognostizieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "vorhersagen", "soll", "wird", "könnte", "beabsichtigen", Variationen dieser Begriffe oder die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: die fortdauernde Fähigkeit des Unternehmens, seine Aktien an der OTCQB zu notieren; die Frage, ob das Unternehmen die Anforderungen für eine zukünftige Notierung an einer nationalen Wertpapierbörse erfüllen wird; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Umsatz erfolgreich zu steigern und neue Märkte zu erschließen; die Frage, ob die PMTAs des Unternehmens für seine nikotinhaltigen Produkte von der FDA genehmigt werden, sowie die Entscheidungen der FDA in Bezug auf die zukünftigen PMTAs des Unternehmens für Nikotinprodukte; die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte für seine Kunden herzustellen und zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte zu entwickeln; die Akzeptanz bestehender und zukünftiger Produkte; die Komplexität, die Kosten und der Zeitaufwand im Zusammenhang mit der Einhaltung von staatlichen Vorschriften und Bestimmungen, die Nikotin, synthetisches Nikotin, nikotinhaltige Ersatzprodukte und cannabidiolhaltige Produkte betreffen; Rechtsstreitigkeiten aufgrund der Verwendung der Produkte des Unternehmens; Risiken aufgrund staatlicher Vorschriften; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Marken zu pflegen und zu stärken, sowie andere Risikofaktoren, die im aktuellen Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q, im Jahresbericht auf Formular 10-K und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie den Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren.

