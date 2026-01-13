Durch die Expansion nach Europa ist Paladin einzigartig positioniert, um den Anforderungen globaler Hyperscaler gerecht zu werden

Paladin EnviroTech ("Paladin"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Entsorgung von IT-Geräten (ITAD), das Recycling von Elektronikgeräten und die Rückgewinnung kritischer Materialien, gab heute die Übernahme von R&L Recycling B.V. bekannt, einem führenden Recyclingunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der nachhaltigen Materialrückgewinnung und ITAD-Dienstleistungen verfügt.

Diese Transaktion ist Paladins erste Akquisition in Europa und ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die durch die steigende Nachfrage von globalen Hyperscale- und OEM-Kunden nach konformen, regionalen ITAD- und Recycling-Lösungen in ganz Europa vorangetrieben wird.

"Die Expansion nach Europa war für Paladin eine strategische Priorität, und R&L Recycling ist der ideale Partner und die ideale Plattform, um diese Expansion voranzutreiben", sagte Brian Diesselhorst, CEO von Paladin EnviroTech. "R&L bringt jahrzehntelange operative Erfahrung, fundierte Kenntnisse der EU-Konformitäts- und grenzüberschreitenden Vorschriften sowie eine kundenorientierte Denkweise mit, die perfekt zu unserer Kultur passt. Diese Akquisition schafft eine starke, strategisch günstig gelegene Basis in Europa und ist die erste Phase der Expansion von Paladin in Europa."

R&L Recycling wurde von CEO Raymond van Melis gegründet und hat sich in ganz Europa einen guten Ruf für seine disziplinierten Abläufe, sein Umweltbewusstsein und seine langjährigen Kundenbeziehungen auf den europäischen Recyclingmärkten erworben. Mit einer Betriebsfläche von 129.000 Quadratmetern bietet der Standort des Unternehmens in den Niederlanden einen strategisch günstigen Zugang zu Kunden in der gesamten Europäischen Union, insbesondere angesichts der sich wandelnden regulatorischen Anforderungen und Nachhaltigkeitserwartungen.

"Paladin bringt globale Reichweite, Fachwissen und ein langfristiges Engagement für Umweltlösungen mit, die es R&L Recycling ermöglichen, schneller zu wachsen und gleichzeitig unserem langfristigen Engagement für verantwortungsbewusstes Recycling und Ressourcenrückgewinnung treu zu bleiben", sagte Raymond van Melis, Gründer und Eigentümer von R&L Recycling B.V. "Diese Partnerschaft schafft neue Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner und bewahrt gleichzeitig die Unternehmenskultur, die R&L von Anfang an geprägt hat."

Nach der Übernahme wird R&L Recycling unter seinem bestehenden Namen weitergeführt, wobei das derzeitige Managementteam unverändert bleibt. Paladin plant, in die Infrastruktur, Technologie und Wachstumsinitiativen von R&L zu investieren und das Unternehmen als Plattform für die zukünftige Expansion in Europa zu nutzen.

Die Übernahme unterstützt auch die umfassendere Strategie von Paladin im Bereich nachhaltiger Materialien und der Rückgewinnung kritischer Mineralien, einschließlich seiner Initiative zum Recycling von Seltenerdmagneten, REcapture.

"ReCapture spiegelt unser Engagement für den Aufbau widerstandsfähiger, regionaler Lieferketten für kritische Materialien wider", sagte Diesselhorst. "Bei unserer Expansion nach Europa mit R&L Recycling liegt unser Fokus auf der Unterstützung von Kunden und Volkswirtschaften vor Ort der Rückgewinnung und Verarbeitung von Seltenerdmaterialien in den Regionen, in denen sie anfallen, und der Stärkung der Nachhaltigkeit, während wir gleichzeitig die wachsenden Anforderungen globaler OEMs und Hyperscale-Kunden erfüllen."

Er fuhr fort: "Unsere globalen OEM- und Hyperscale-Kunden haben uns gefragt, wie wir außerhalb der Vereinigten Staaten vorgehen wollen, da ITAD und das Recycling von Seltenerdmagneten weltweit zu einem kritischen Thema werden. Unsere Akquisition ist die Antwort auf ihre Fragen, gibt den Startschuss für unsere Expansion in Europa und bringt uns mit einem anderen gleichgesinnten Unternehmen wie R&L zusammen."

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Paladin finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Über Paladin EnviroTech

Paladin EnviroTech wurde gegründet, um sichere, transparente und umweltverträgliche Lösungen für das IT-Asset-Management und das Recycling auf globaler Ebene anzubieten. Mit der Unterstützung von Branchenveteranen und SER Capital Partners bietet Paladin eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter IT-Asset-Disposition (ITAD), Recycling von Elektronikaltgeräten und Rückgewinnung von Seltenerdmagneten. Die proprietäre Softwareplattform von Paladin ermöglicht es Kunden, IT-Assets zuverlässig zu verfolgen, zu verwalten und zu dokumentieren, wodurch die Wertrückgewinnung maximiert und gleichzeitig die Datensicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet werden.

Über R&L Recycling B.V.

R&L Recycling B.V. ist ein Recyclingunternehmen mit Sitz in Helmond, Niederlande, das sich seit über 25 Jahren auf die nachhaltige Verarbeitung und Rückgewinnung von Materialien spezialisiert hat. R&L ist derzeit in ganz Europa tätig und bietet Lösungen in den Bereichen Compliance, Logistik, Recycling und ITAD an.

