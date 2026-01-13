Erste Zulassung in Frankreich für die Behandlung von Rizinvergiftungen, einer der giftigsten natürlichen Substanzen der Welt und eine anerkannte biologische Bedrohung von höchster Priorität Ricimed befasst sich mit einem bislang ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Behandlung schwerer und potenziell tödlicher Rizinvergiftungen.

Die Entwicklung von Ricimed wird vom französischen Ministerium für Streitkräfte und Veteranenangelegenheiten (Generaldirektion für Rüstung und französischer Militärgesundheitsdienst) unterstützt und verdeutlicht den Übergang von Fabentech zu einer neuen Größenordnung. Mit der jüngsten Unterstützung durch das europäische Programm HERA Invest festigt das Unternehmen seine Position als Referenzakteur im Bereich medizinischer Gegenmaßnahmen gegen biologische Bedrohungen und bedient sowohl den zivilen als auch den militärischen Markt.

Fabentech, ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinische Gegenmaßnahmen gegen biologische Bedrohungen spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass es die Marktzulassung für Ricimed erhalten hat, ein Medikament zur Behandlung von Rizinvergiftungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260112076588/de/

Ricimed Fabentech

Ricimed, ein Gegenmittel gegen eine der giftigsten natürlichen Substanzen der Welt

Zusätzlich zur unterstützenden Behandlung und in schweren Fällen, die eine sofortige Verabreichung erfordern, stellt Ricimed eine neue therapeutische Option für die Behandlung einer akuten Rizinvergiftung dar.

Rizin, eine der gefährlichsten natürlich vorkommenden Substanzen, kann unabhängig von der Art der Exposition innerhalb von Stunden oder Tagen zum Tod führen und stellt somit für viele Länder eine erhebliche biologische Bedrohung dar.

Ricimed hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Rizin gezielt zu bekämpfen und zu neutralisieren, bevor irreversible Schäden auftreten. Es handelt sich um eine auf Antikörpern basierende Therapie, die auf polyklonalen Antikörpern beruht und damit die bislang fehlende Impfung oder spezifische Behandlung ergänzt.

Eine Marktzulassung ebnet den Weg für die kommerzielle Entwicklung von Fabentech

Die in Frankreich erteilte Marktzulassung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Fabentech dar und ebnet den Weg für die kommerzielle Phase. Das Unternehmen hat kürzlich Mehrjahresverträge mit mehreren europäischen Ländern im Wert von über 20 Millionen Euro abgeschlossen und bereitet die internationale Einführung von Ricimed vor.

Über die nationale Unterstützung hinaus profitieren die Entwicklungsprogramme von Fabentech von der Unterstützung führender europäischer Institutionen in ihrer gesamten Pipeline medizinischer Gegenmaßnahmen. Dieses Portfolio umfasst derzeit fünf aktive und vielversprechende Programme, von denen drei sich mit Lösungen für die biologische Verteidigung befassen und zwei auf neu auftretende Infektionskrankheiten abzielen. Im Oktober 2024 sicherte sich Fabentech im Rahmen des HERA Invest-Programms eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank, um seine Forschung und Entwicklung, Bioproduktion, Vermarktung und internationale Expansion voranzutreiben.

Sébastien Iva, Chief Executive Officer von Fabentech, fasst zusammen:

Ricin stellt eine kritische Herausforderung an der Schnittstelle zwischen Sicherheit und öffentlicher Gesundheit dar. Aufgrund seiner Toxizität und seiner potenziellen Verwendung als biologische Waffe stellt es eine erhebliche Bedrohung dar und wird von Regierungen und Behörden weltweit streng überwacht. Ricimed unterstützt die Einrichtung eines europäischen Gesundheitsschutzschildes gegen vorsätzliche biologische Bedrohungen. Die Erteilung dieser Marktzulassung stellt einen entscheidenden Schritt für Fabentech dar, das sich nun als europäischer Marktführer im Kampf gegen biologische Bedrohungen positioniert."

Über Fabentech

Fabentech wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Lyon. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von polyklonalen Antikörpern zur Reaktion auf gesundheitliche Notfälle spezialisiert hat.

Das Unternehmen ist auf biologische Gefahren spezialisiert und arbeitet eng mit den europäischen Behörden zusammen. Sein Ziel ist es, einen nationalen und europäischen Schutzschild gegen biologische Gefahren aufzubauen, die das größte Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen, indem es gezielte Gegenmittel zur präventiven Bevorratung herstellt und vermarktet.

Die von Fabentech eingesetzte polyklonale Antikörpertechnologie birgt ein großes Potenzial für die Entwicklung von Gegenmitteln gegen bioterroristische Angriffe und von Therapien für zahlreiche Infektionskrankheiten.

Fabentech beschäftigt 50 Mitarbeiter und wird von führenden Investoren wie Definvest und Institut Mérieux finanziell unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fabentech.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260112076588/de/

Contacts:

Fabentech

Sébastien IVA

Chief Executive Officer

+33 4 37 70 67 67