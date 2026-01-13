Mit einem deutlichen Kursplus von sieben respektive fünf Prozent zählen die Aktien von Intel und AMD am Dienstag zu den stärksten Werten an der Wall Street. Als Kurstreiber bei den Chipkonzernen fungiert die KeyBanc, die beide Aktien hochgestuft hat. 2026 dürfte demnach ein gutes Jahr für die beiden Schwergewichte werden.Sowohl Intel und AMD seien bei Server-CPUs für 2026 weitgehend ausverkauft, heißt es in einer neuen Studie. Die hohe Nachfrage durch KI und Rechenzentren spiegle sich hier wider. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
