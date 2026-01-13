China rückt dem US-Dollar immer stärker auf die Pelle! Mit der Einführung des Yuan als Ersatz für Dollar-Schulden in vielen Ländern könnte der US-Dollar an Macht verlieren.Im neuen Video auf wallstreetONLINE TV erklärt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, wie sich der geopolitische Konflikt zwischen den USA und China auf den Währungsmarkt auswirkt. Er beleuchtet, warum China zunehmend den US-Dollar herausfordert und auf den Yuan setzt. Eine Entwicklung, die auch massive Auswirkungen auf die Märkte für Edelmetalle und Minenaktien haben könnte. Willhöft stellt die Frage, ob der wahre "Krieg" heutzutage nicht mehr über Waffen geführt wird, sondern über Währungen und Rohstoffe. Während …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE