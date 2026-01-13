EQS-News: ROE Visual / Schlagwort(e): Produkteinführung

ROE Visual feiert 20 Jahre Pionierarbeit in der LED-Technologie



SHENZHEN, China, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ROE Visual, ein weltweit anerkannter Marktführer in der LED-Display-Technologie für Live-Events, Tourneen, Übertragungen und Installationen, feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen unter dem Motto "Beyond Stages. Passion On". Seit seiner Gründung 2006 durch Jason Lu als Radiant Opto Electronics Technology in Shenzhen hat das Unternehmen visuelle Erlebnisse kontinuierlich neu definiert und neue Maßstäbe im Bereich LED-Innovationen gesetzt. Im Laufe von zwei Jahrzehnten hat sich ROE Visual von einem kleinen Team von Technikpionieren zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das Kreativen, Designern, Technikern und Produktionsfachleuten auf der ganzen Welt leistungsstarke LED-Lösungen bietet. Von frühen Durchbrüchen wie der LINX-Linie und der Magic Cube-Serie bis hin zu ikonischen Produkten wie Black Pearl, Carbon und den innovativen Topaz-Plattformen hat ROE Visual die Art und Weise geprägt, wie das welweite Publikum visuelles Storytelling live erlebt. "Wir betrachten diesen Meilenstein nicht nur als Anlass, um die Vergangenheit zu feiern, sondern auch als Gelegenheit, unsere Innovationskraft zu erneuern und die Partnerschaften zu vertiefen, die unsere Branche prägen", sagte Jason Lu. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, sinnvolle Lösungen zu schaffen und mit unserer Community zu wachsen. Gemeinsam werden wir die Grenzen der visuellen Technologie weiter verschieben und kühne Ideen Realität werden lassen." ROE Visual wird sein Jubiläumsjahr auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 in Barcelona (3.-6. Februar) einläuten. Im Laufe des Jahres wird eine Reihe von Jubiläumsveranstaltungen, Produktpräsentationen und Partnerschaften sowohl das bisher Erreichte als auch die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens hervorheben und dem Publikum auf der ganzen Welt die Geschichte von ROE Visual näher bringen. Mit Blick auf die Zukunft bekräftigt ROE Visual sein Engagement, die Entwicklung von Live-Events, Broadcast-Umgebungen, virtuellen Produktionsbühnen und Festinstallationen mit LED-Plattformen zu unterstützen, die Leistung, Zuverlässigkeit und kreative Flexibilität vereinen. "Für uns geht es bei der Zukunft der LED-Anzeigen nicht darum, Trends nachzujagen, sondern Kreativität unter realen Bedingungen zu ermöglichen", so Grace Kuo, CSO bei ROE Visual. "Diese 20-jährige Erfolgsgeschichte ist ein gemeinsamer Weg, der von unseren geschätzten Kunden, Partnern und jedem einzelnen unserer engagierten ROE-Teammitglied ermöglicht wurde. Ob Wanderausstellung, permanente Installation oder hybride digitale Performance, die Erwartungen sind immer dieselben: absolute Zuverlässigkeit, visuelle Präzision und Flexibilität. Bei ROE Visual sind wir der Meinung, dass visuelle Spitzenleistungen mehr als nur Technologie sind - sie sind Emotionen. Es ist unsere Leidenschaft, Momente des Staunens zu schaffen, die Menschen zusammenbringen." Weitere Informationen: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology KONTAKT:

marketing@roevisual.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/roe-visual-feiert-20-jahre-pionierarbeit-in-der-led-technologie-302660087.html



