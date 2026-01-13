Zuletzt hat der Kurs von Bitcoin etwas geschwächelt, doch ein Experte glaubt daran, dass es jetzt endlich mit der Kryptowährung nach oben gehen kann. Positive Aussichten Tom Lee gilt allgemein als Bitcoin Bulle und das hat der Chefstratege des Analystenhauses Fundstrat in einem neuen Interview mit CNBC ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. So argumentierte Lee, nachdem er kürzlich von einem potenziellen BTC-Allzeithoch im Januar sprach, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de