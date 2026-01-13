AI EdgeLabs, Pionier im Bereich autonomer KI-Laufzeitplattformen, gab heute die Einführung des Compliance Centers und von Linux Audit bekannt. Die neuen Funktionen wurden speziell für Unternehmen entwickelt, die den Anforderungen von NIS2, CRA und globalen Vorschriften für kritische Infrastrukturen unterliegen. Sie ersetzen manuelle Berichterstellung und scanbasierte Compliance durch kontinuierliche Transparenz, automatisierte Kontrollabdeckung und Echtzeit-Einblicke in die Sicherheitslage.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Ein einziger Risikowert, der die aktuelle Sicherheitslage darstellt

Echtzeit-Transparenz hinsichtlich der Einhaltung von CRA- und NIS2-Vorschriften

Priorisierung von Assets basierend auf Auswirkungen und Kritikalität

Erweiterte Unterstützung für Firmware, benutzerdefinierte Betriebssysteme und RTOS

Einblicke in Linux-Audits und Konfigurationshärtung

Automatisierte, frameworkspezifische Checklisten

Meldung von Vorfällen und automatisierte Reaktion

"Mit dem Inkrafttreten von NIS2 und dem Cyber Resilience Act benötigen Unternehmen einen kontinuierlichen Nachweis der Compliance und keine manuelle Zuordnung oder isolierte Transparenz", so Inna Ushakova, CEO von AI EdgeLabs. "Diese Version bietet Echtzeit-Compliance-Status, sofortige Erkennung von Schwachstellen und Fehlkonfigurationen und ordnet diese den Vorfällen zu, sowie automatisierte Vorfallabdeckung. Damit erhalten Teams endlich die operativen Nachweise, die die Regulierungsbehörden verlangen, und die Autonomie, die verteilte KI-Umgebungen erfordern."

Für Unternehmen, die sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld bewegen, bietet das neue Automated Compliance Center die notwendige Transparenz und die Nachweise, die für die NIS2- und CRA-Konformität erforderlich sind. Es liefert Echtzeit-Zuordnung, Compliance-Nachweise und automatisierte Berichterstattung, die mit beiden Rahmenwerken übereinstimmen.

"Wir haben diese Architektur entwickelt, um die Unübersichtlichkeit herkömmlicher Sicherheitsberichte zu beseitigen", so Oleg Mygryn, CTO von AI EdgeLabs. "Durch die Integration einer benutzerdefinierten Betriebssystemüberprüfung mit SBOM-basierter Schwachstellenerkennung bieten wir Sicherheitsteams eine detaillierte, priorisierte Übersicht über ihre Risiken. Ob es sich um eine Fehlkonfiguration von Linux oder ein Firmware-Problem auf einem kritischen GPU-Knoten handelt unsere KI-Engine identifiziert den Kontext und die Kritikalität, sodass Teams die wichtigsten Assets bearbeiten können, bevor sie ausgenutzt werden können."

Mit dem Linux Audit and Compliance Center erweitert AI EdgeLabs seinen KI-nativen Schutz tiefer in die Laufzeitschicht hinein und bietet Unternehmen die kontinuierliche Compliance-Transparenz, die durch neue Vorschriften gefordert wird.

Über AI EdgeLabs

AI EdgeLabs ist eine KI-native, autonome Laufzeit-Schutzplattform für regulierte KI-Workloads, GPU-Cluster, Edge-, Hybrid-Cloud- und souveräne Umgebungen. AI EdgeLabs wurde entwickelt, um regulierte KI-Workloads und -Infrastrukturen in Echtzeit zu schützen. Es bietet Funktionen zur Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen, die CNAPPs nicht erreichen können, und gewährleistet so die Integrität verteilter Infrastrukturen auf der ganzen Welt.

