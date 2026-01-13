Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
13.01.2026 18:21 Uhr
225 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Weitere Rekorde am deutschen Aktienmarkt

DJ XETRA-SCHLUSS/Weitere Rekorde am deutschen Aktienmarkt

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Aufschwung auch am Dienstag fortgesetzt. Die Dynamik ließ zwar nach, das Plus von 0,1 Prozent auf 25.421 Punkte reichte aber für einen weiteren Rekord auf Schlusskursbasis. Am Nachmittag markierte der DAX bei 25.508 Punkten ein weiteres Allzeithoch, das sechste seit Jahresbeginn. "In Frankfurt nährt die Hausse einmal mehr die Hausse, auch weil internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen und nach Alternativen suchen", so CMC Markets. Doch es gibt auch erste Warnzeichen einer Konsolidierung, der Markt gilt als überkauft.

Der HDAX, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, ist den 14. Handelstag in Folge gestiegen und damit so lange wie noch nie seit er 1988 aufgelegt worden ist. "Es wirkt, als würden nur positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden", so QC Partners.

Im Blick steht nun aber auch die Berichtssaison. JP Morgan hat mit den Zahlen die Berichtssaison in den USA offiziell eröffnet. Die Zahlen sind gemischt ausgefallen und wurden im Verlauf zu Gewinnmitnahmen genutzt.

Gestützt wurde die Stimmung dagegen von neuen US-Preisdaten. Die Verbraucherpreise sind bereinigt um die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise im Dezember weniger stark gestiegen als erwartet. Die Renditen kamen daraufhin etwas zurück.

Aktienrückkauf stützt Symrise

Im DAX gewann die Symrise-Aktie 5 Prozent, gestützt von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 400 Millionen Euro. Dieser sollte nach Einschätzung von JP Morgan den Gewinn je Aktie um 2 bis 3 Prozent heben. Um 4,8 Prozent aufwärts ging es für Zalando. Grund dürfte laut Marktteilnehmern die Erwartung guter Viertquartalszahlen sein. Daneben waren Airbus und Infineon gefragt.

Auf der anderen Seite gaben Heidelberg Materials 2,2 Prozent ab. Hier belastete ein Kursverlust der Sika-Aktie von 9,5 Prozent nach einem enttäuschenden Quartalsbericht die Stimmung. Deutsche Telekom und Conti notierten ebenfalls schwach.

Im TecDAX fielen SMA Solar um 6,3 Prozent. Die Anleger könnten die Auswirkungen der geplanten Investitionen unterschätzen, was auf die Marge drücken könnte, hieß es bei Jefferies. Außerdem verwiesen die Analysten auf die gute Entwicklung der Aktie und die jüngsten Aufwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    25.420,66 +0,1%   +3,7% 
DAX-Future                25.550,00 -0,2%   +3,4% 
XDAX                   25.419,70 -0,2%   +3,4% 
MDAX                   32.237,31 -0,3%   +5,6% 
TecDAX                   3.827,50 -0,3%   +5,9% 
SDAX                   18.201,85 +0,1%   +5,9% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 128,07   -1 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     16     24   0 3.753,9  51,5    3.474,6      47,0 
MDAX                    22     25   3  613,5  24,6     641,8      23,0 
TecDAX                   14     15   1  903,9  19,4     738,9      16,6 
SDAX                    29     39   2  128,7   9,0     117,3      8,4 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.